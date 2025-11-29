Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τις αναμετρήσεις της Super League και τα σημαντικότερα ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Πλούσιο το σημερινό (29/11) τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League να ξεκινάει με τρεις αναμετρήσεις.

Στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Βόλο σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Στη συνέχεια, ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στις 19:30, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Τέλος, η Κηφισιά τίθεται αντιμέτωπη με τον Πανσερραϊκό στην έδρα της στις 20:00, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 1.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Λιντς στις 17:00 (Nova Sports Premier League), η Έβερτον τη Νιούκαστλ στις 19:30 (Nova Sports Premier League) και τέλος, η Τότεναμ φιλοξενεί τη Φούλαμ (22:00, Nova Sports Premier League).

Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Αλαβές στο νέο «Καμπ Νόου» (17:15, Nova Sports 1), ενώ στις 21:45, η Μίλαν θα φιλοξενήσει τη Λάτσιο για τη 13η αγωνιστική της Serie A (Cosmote Sport 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας