Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΟΦΗ - Βόλος, το Άρης - ΑΕΛ Novibet και το Κηφισιά - Πανσερραϊκός
Πλούσιο το σημερινό (29/11) τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League να ξεκινάει με τρεις αναμετρήσεις.
Στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Βόλο σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Στη συνέχεια, ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στις 19:30, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Τέλος, η Κηφισιά τίθεται αντιμέτωπη με τον Πανσερραϊκό στην έδρα της στις 20:00, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 1.
Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Λιντς στις 17:00 (Nova Sports Premier League), η Έβερτον τη Νιούκαστλ στις 19:30 (Nova Sports Premier League) και τέλος, η Τότεναμ φιλοξενεί τη Φούλαμ (22:00, Nova Sports Premier League).
Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Αλαβές στο νέο «Καμπ Νόου» (17:15, Nova Sports 1), ενώ στις 21:45, η Μίλαν θα φιλοξενήσει τη Λάτσιο για τη 13η αγωνιστική της Serie A (Cosmote Sport 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μάντσεστερ Σίτι - Λιντς (17:00, Nova Sports Premier League)
- Μπαρτσελόνα - Αλαβές (17:15, Nova Sports 1)
- ΟΦΗ - Βόλος (18:00, Cosmote Sport 2)
- Άρης - ΑΕΛ Νovibet (19:30, Nova Sports prime)
- Έβερτον - Νιούκαστλ (19:30, Nova Sports Premier League)
- Κηφισιά - Πανσερραϊκός (20:00, Cosmote Sport 1)
- Μίλαν - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 2)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.