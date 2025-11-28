Ουάρντα: «Γιατί δεν λένε ότι ήμουν έξω για πρόβλημα στο πόδι;»

Ο Αιγύπτιος έδωσε τη δική του οπτική για το παράπτωμά του που τον φέρνει πολύ κοντά στο... αντίο με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός υπέπεσε σε νέο και μάλιστα πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα στην προπόνηση της Παρασκευής (28/11) και αυτό αναμένεται να είναι «τελειωτικό» για αυτόν σε σχέση με την ΑΕΛ Novibet. Ο Αμρ Ουάρντα μιλώντας στο τοπικό ραδιόφωνο της Λάρισας Campos 97.8 έδωσε τη δική του εξήγηση λέγοντας τα εξής: «Εγώ θα λέω την αλήθεια. Πριν είχα πρόβλημα στο πόδι για δύο μέρες και αυτό το ήξεραν ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής. Το γνώριζαν και είπαν: “Ο Ουάρντα θα χαλαρώσει με Άρη και Παναθηναϊκό”. Και πριν από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ λένε: “Ο Ουάρντα έξω για λόγους τακτικής”. Αυτό δεν είναι κανονικό και το ξέρουν όλοι.

Χθες ο Μελεζάς και ο Ανδρεάδης μου είπαν: “Χαμπίμπι, θα έρθεις Θεσσαλονίκη και αν χρειαστεί θα παίξεις 10-15 λεπτά μόνο”. Και εγώ είπα κανένα πρόβλημα, είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και μετά αυτοί φώναζαν.

Ρώτησα γιατί ήμουν έξω με τον ΟΦΗ για λόγους τακτικής και δεν μου απαντούσαν. Γιατί δεν λένε ότι ήμουν έξω για πρόβλημα στο πόδι και λένε για τακτική; Ποια τακτική; Και αυτοί φωνάζουν και λένε ότι: “Άμα δεν έρθεις, θα λέμε στα social media ότι ο Ουάρντα δεν θέλει να έρθει και σε χρειαζόμαστε. Άμα δεν θα έρθεις έτσι θα λέμε”.

Έκανα προπόνηση και φωνάζει ο προπονητής μόνο σε εμένα. Αυτό είναι φυσιολογικό; Και μου λέει: “Έξω για παράπτωμα”. Έξω; Κάθε μέρα είμαι στην ώρα μου. Είμαι 100% έτοιμος αλλά δεν μου λένε για ποιο λόγο είμαι έξω. Αν κάποιος θέλει να φέρει δικό του παίκτη, είναι σεβαστό για εμένα. Εγώ πέντε - έξι χρόνια δεν δημιουργώ πρόβλημα. Γιατί λένε έτσι;

Εγώ θέλω χαρούμενο τον κόσμο στη Λάρισα, γιατί η ΑΕΛ πρέπει να είναι ψηλά. Έπαιξα πολλά παιχνίδια με πρόβλημα στο πόδι και έκανα τα πάντα για την ομάδα. Έπαιζα με ενέσεις. Μακάρι αύριο να κερδίσει η ομάδα για τους παίκτες».