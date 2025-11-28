Ο Ιρανός διεθνής στράικερ έχει ήδη 9 γκολ στο ενεργητικό του χωρίς καν να έχει πιάσει τα 500 αγωνιστικά λεπτά στον Ολυμπιακό.

Το απόλυτο value for money. Ένας ακόμα τοπ επιθετικός που έφερε στην χώρα μας ο Ολυμπιακός . Ο λόγος για τον Μέχντι Ταρέμι. Στα 33 του χρόνια ο διεθνής Ιρανός σέντερ φορ των 13 αγώνων στον Ολυμπιακό δεν έχει φτιάξει μόνο γκολ για τους συμπαίκτες του αλλά μετρά 9 γκολ! Και όλα αυτά χωρίς καν να έχει παίξει 500 αγωνιστικά λεπτά αλλά 466 στο σύνολο.

Ο Ταρέμι ξέροντας ότι έχει μπροστά του τον Αγιούμπ Ελ Καμπί ήθελε να βρει τον ρόλο του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν τον πειράζει να παίζει πίσω από τον στράικερ και είναι παίκτης που κοιτάζει να εκμεταλλευτεί το κάθε λεπτό που παίζει. Ο Ιρανός με την παρουσία του στον Ολυμπιακό έχει δείξει το πόσο χαρισματικός σκόρερ παραμένει και φυσικά έχει την απόλυτη συσταστική επιστολή με το εξαιρετικό βιογραφικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ταρέμι στο Πρωτάθλημα έχει 6 γκολ σε 7 αγώνες και με μόλις 238 λεπτά παρουσίας! Έχει δε βρει δίχτυα 6 φορές έχοντας 9 τελικές! Με αυτή τη συνθήκη ο Ταρέμι δείχνει ο ιδανικός παίκτης για να καλύψει το κενό του Μαροκινού στη διάρκεια του Copa Africa ενώ φυσικά υπάρχει και η επίσης πολύ καλή λύση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ως προς τον Ιρανό πάντως είναι σαφές ότι με την ποιότητά του και την εκτελεστική του δεινότητα είναι παίκτης που προφανώς και στέκεται πολύ εύκολα ως βασικός στους Πειραιώτες.

Τα γκολ του Ταρέμι στον Ολυμπιακό