Ο Μεχντί Ταρέμι είναι ο παίκτης που όποτε παίζει τα δίνει όλα και συνήθως φροντίζει να κάνει άπαντες στην ομάδα του να... ρίχνουν παλμούς.

Το ποιος είναι ο Μεχντί Ταρέμι δεν χρειάζεται να πούμε ξανά. Ο 33χρονος Ιρανός, είναι ένας σπουδαίος στράικερ. Ένα γνήσιος γκολτζής.

Ενας παίκτης που σε 19 διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του έχει σκοράρει στις 17. Δεν έχει βρει δίχτυα μόνο Κύπελλο Ιταλίας και στο Σούπερ Καπ του Ιράν.

Σε 331 συμμετοχές στην επαγγελματική του διαδρομή μετράει 159 τέρματα και 73 ασίστ. Δηλαδή έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε 232 γκολ.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, όπου πρόσφατα έγραψε ιστορία με 100 συμμετοχές, έχει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του 54 γκολ.

Κι αφού υπενθυμίσαμε τα όσα έχει επιτύχει αυτός ο «killer», πάμε να δούμε τι έχει κάνει ως τώρα στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσα ο Ελ Καμπί είναι διαθέσιμος και υγιής, η κορυφή της επίθεσης θα έχει το όνομά του.

Ο Βάσκος δεν είναι από τους προπονητές που αλλάζουν εύκολα... συνήθειες. Ο Ταρέμι, ήξερε, ερχόμενος στο Λιμάνι ότι δεν θα είναι η πρώτη επιλογή. Αλλά και τι έγινε;

Ο Ταρέμι του Ολυμπιακού έχει 8 γκολ σε 404'

Ο Ταρέμι, μετράει λοιπόν, 12 συμμετοχές με τον έφηβο στο στήθος και σε μόλις 404' έχει σκοράρει τέρματα. Εξι στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο. Δηλαδή σκοράρει κάθε 50'.

Το αξιοσημείωτο, δε, είναι τα γκολ που φέρνει ερχόμενος από τον πάγκο.