Τσάλοφ: Οι ΠΑΟΚτσήδες τρολάρουν τον… «MVP»

Σε εξέλιξη είναι η ψηφοφορία για την ανάδειξη του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή (MVP) της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μπραν, με το αποτέλεσμα να προκαλεί αίσθηση.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καθιερώσει τη ψηφοφορία ανάδειξης του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή (MVP), μετά το τέλος των αγώνων της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η διαδικασία για τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της χθεσινής αναμέτρησης, ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1, είναι σε εξέλιξη επίσημη ιστοσελίδα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ (www.paokfc.gr) με το αποτέλεσμά του να προκαλεί αίσθηση.

Βλέπετε, οι φίλοι του «Δικεφάλου» έχουν ξεκάθαρη προτίμηση στον…. Φεντόρ Τσάλοφ!

Ναι, καλά διαβάσατε… Οι ΠΑΟΚτσήδες, είδαν κι απόειδαν, με τον Ρώσο επιθετικό και αποφάσισαν να… τρολάρουν και του έχουν δώσει αυτοδυναμία με ποσοστό που δεν… χαλάει και ανέρχεται στο εντυπωσιακό 75,27%.

Με τέτοια ποσοστά δεν χάνεται η πρωτιά…