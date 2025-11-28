Μπιανκόν: «Να έχουμε με Παναιτωλικό τη νοοτροπία που είχαμε με Ρεάλ»

Οι δηλώσεις του Ζουλιάν Μπιανκόν στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (30/11, 17:00).

Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα. Πλέον η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να κοιτάξει μπροστά και στην ερχόμενη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα με τα Καναρίνια και στάθηκε στη σημασία της έντασης, της νοοτροπία και της συγκέντρωσης της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Μπιανκόν

Για το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης: «Είμαστε απογοητευμένοι γιατί δε μπορέσαμε να πάρουμε βαθμούς, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και υπερήφανοι γιατί κάναμε ένα καλό παιχνίδι, με ένταση και χαρακτήρα. Δώσαμε και την ψυχή μας και αυτό το καταλάβαμε και από τις αντιδράσεις του κόσμου.

Ήταν υπέροχη η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Μπορούμε να κρατήσουμε τα θετικά από αυτό το παιχνίδι γιατί παίξαμε απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, κόντρα σε κάποιους από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία, να κρατήσουμε τα θετικά και να κοιτάξουμε μπροστά».

Για το ματς με τον Παναιτωλικό: «Πρέπει να κρατήσουμε την ίδια ένταση, την ίδια νοοτροπία και την ίδια συγκέντρωση για 90 λεπτά. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και αν είμαστε 100% συγκεντρωμένοι θα τα καταφέρουμε».