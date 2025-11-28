Η αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στη Νεάπολη (29/11, 19:30). Εκτός Τεττέη, Σόουζα και Βιγιαφάνιες.

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στη Νίκαια. Ο Σεμπάστιαν Λέτο όπως ήταν αναμενόμενο δεν υπολογίζει στον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος θα εκτίσει την πονή του λόγω καρτών και στον Ούγκο Σόουζα λόγω της αποβολής του στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένει ο τραυματίας Λούκα Βιγιαφάνιες, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό στο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα φανεί εάν θα είναι έτοιμος για το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σε σύγκριση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη διάθεση του «Σέμπα» επιστρέφουν οι Ραμίρεζ, Μποτία, Μαϊντάνα, Ρούμπεν Πέρεθ, Πόμπο και Παντελίδης.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ,Μαϊντάνα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο,Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος