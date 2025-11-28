Μία σπουδαία διάκριση πήρε ο Καρεμπέ του Ολυμπιακού καθώς κατέκτησε το βραβείο «Golden Foot 2025» και πρόσθεσε το όνομά του ανάμεσα στους θρύλους του ποδοσφαίρου.

Όλο και περισσότερες ατομικές διακρίσεις λαμβάνουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού καθώς λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Golden Boy Web από τον Χρήστο Μουζακίτη, ακόμα ένα πρόσωπο διαφήμισε τους Πειραιώτες στο εξωτερικό.

Ο λόγος για τον Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος έλαβε το βραβείο «Golden Foot 2025» και πρόσθεσε το όνομά του ανάμεσα σε θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ αυτών του Μαραντόνα και του Πελέ.

Μαζί του, βραβεύθηκε ο Ντιέγκο Σιμέονε, προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο Αλέν Μπογκοσιάν, τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Γαλλίας ενώ ο Αντουάν Γκριεζμάν της Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν ο νικητής για το Golden Foot Award 2025.

Τι είναι το Golden Foot που διοργανώνεται στο Μονακό της Γαλλίας;

Πρόκειται για ένα βραβείο το οποίο ξεκίνησε το 2003 με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο να κατακτά το πρώτο ever τρόπαιο. Στην αρχή, υπήρχαν δέκα υποψήφιοι επιλέγονται από μια επιτροπή διεθνών δημοσιογράφων με βάση το κριτήριο ότι είναι τουλάχιστον 27 ετών και εξακολουθούν να παίζουν.

Από το 2024 αυτό άλλαξε και ο νικητής επιλέγεται από μία επιτροπή στην οποία πρόεδρος είναι ο δημιουργός του βραβείου, Αντόνιο Καλιέντο. Σπουδαία ονόματα έχουν βγει νικητές για τη συγκεκριμένη διάκριση όπως οι Ροναλντίνιο, Τότι, Γκιγκς, Ινιέστα, Ιμπραϊμοβιτς, Ετό, Κασίγιας, Κριστιάνο Ρονάλντο και Σαλάχ αλλά και άλλοι.

Παράλληλα, κάθε χρόνο δίνεται και ένα βραβείο σε θρύλους του ποδοσφαίρου που έχουν γράψει ιστορία στο άθλημα με προσωπικότητες όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα να έχουν τιμηθεί από τη συγκεκριμένη διάκριση.