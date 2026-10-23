Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στο φετινό Europa League και το Football Meets Data παρουσιάζει τα δεδομένα αναφορικά με την είσοδο στην πρώτη οκτάδα.

Με πολύ θετικό τρόπο έκλεισε το βράδυ της Πέμπτης (22/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης», αφού ο Ολυμπιακός με γκολ του Γκονζάλες στο 77ο λεπτό έκαμψε την αντίσταση στης Σπάρτα Πράγας (1-0) και έκανε το 3/3 στη League Phase του Europa League.

Μετά τις νίκες κόντρα σε Γιαγκελόνια (2-1) και Μαρσέιγ (0-1), οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 9 πόντους, όσους έχουν ακόμη μονάχα άλλες τέσσερις ομάδες (Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Μπόρνμουθ και Φερεντσβάρος) στον θεσμό, βάζοντας για τα καλά πλώρη προς την απευθείας πρόκριση στους «16».

Αυτό τουλάχιστον «πιστεύει» και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, καθώς δίνει 99.8% πιθανότητες ευρωπαϊκής συνέχειας και 68.7% για κατάληψη μιας εκ των 8 πρώτων θέσεων στον βαθμολογικό πίνακα. Το ερώτημα που γεννάται βεβαίως είναι το πόσους βαθμούς θα χρειαστεί η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για να πάρει το εισιτήριο χωρίς τον ενδιάμεσο γύρο.

Βάσει της εν λόγω πλατφόρμας, οι 16 πόντοι πιθανότατα εξασφαλίζουν μια θέση στην οκτάδα, ενώ ακόμη και οι 15 μπορεί να το κάνουν, καθώς στο 47% των περιπτώσεων ομάδα που συγκέντρωσε τόσους, συνέχισε απευθείας στη φάση των «16». Αυτό λοιπόν σημαίνει πως οι Πειραιώτες χρειάζονται ακόμη 7 βαθμούς στα 5 παιχνίδια που απομένουν, ενώ και με 6 θα έχουν αρκετές πιθανότητες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League