Το 2026 θα μπει με την επιστροφή του ελληνικού Super Cup μετά από 18 χρόνια στις ζωές μας, καθώς η ΕΠΟ επισημοποίησε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στις 3/1.

Το ελληνικό Super Cup επιστρέφει στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της χώρας μας. Ήταν Οκτώβρης του 2007 όταν είδαμε τον συγκεκριμένο θεσμό για τελευταία φορά, με τον Ολυμπιακό να νικά τη Λάρισα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να κατακτά τον τίτλο.

Η επιστροφή είναι γεγονός καθώς η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση όπου μεταφέρει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή του. Το ματς θα γίνει στις 3 Ιανουαρίου του 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο της Κρήτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά:

«Η αυλαία της νέας χρονιάς ανοίγει με έναν ιστορικό αγώνα: στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Super Cup επιστρέφει έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες!

Ο Ολυμπιακός, νταμπλούχος της σεζόν 2024-25, θα αντιμετωπίσει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ, σε έναν αγώνα με έντονο αγωνιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς για τελευταία φορά διεξήχθη πριν από 18 χρόνια (31 Οκτωβρίου 2007) με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν της Λάρισας 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η επιστροφή του θεσμού αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΠΟ, η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αναβάθμιση των εγχώριων διοργανώσεων. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και επικυρώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής».