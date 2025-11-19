Αυτά έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο παράθυρο των εθνικών ομάδων για τον Νοέμβριο.

Για ακόμη ένα παράθυρο ο Παναθηναϊκός έπιασε διψήφιο αριθμών διεθνών ποδοσφαιριστών μόνο από την πρώτη ομάδα του. Οι «πράσινοι» είδαν τους Σιώπη, Μπακασέτα, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφκσι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου και Φικάι να μοιράζονται ανά τον κόσμο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στι πατρίδες τους.

Κοντά σ' αυτούς, ο Παναθηναϊκός έστειλε και τέσσερις παίκτες στην Εθνική Νέων, η οποία πήγε στην Τουρκία κι έδωσε την «μάχη» της, γύριζοντας με την πρόκριση στην δεύτερη φάση των προκριματικών του Euro U19.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι έκαναν οι ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» στο διάστημα αυτό.

Γκολ οι Μπακασέτας και Σώκος, ασίστ ο Μπρέγκου

Ας ξεκινήσουμε από τα του... οίκου μας, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές που έδωσε το «τριφύλλι» στις εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας και του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας ξεκίνησε βασικός στο ματς με την Σκωτία κι έκανε μάλιστα αρκετά καλό παιχνίδι σκοράροντας το πρώτο τέρμα της ομάδας με ωραίο σουτ στο 7' και δίνοντας την ασίστ για το τρίτο γκολ στο 63' προτού αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη (66' και 84') και στην ουσία απωλέσει το δικαίωμα συμμετοχής του στον εκτός έδρας αγώνα με την Λευκορωσία.

Ο Μανώλης Σιώπης έμεινε στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι με την Σκωτία, όμως στο ματς με τους Λευκορώσους πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε μέχρι το 64ο λεπτό, οπότε κι έδωσε την θέση του στον Τριάντη για να κάνει το ντεμπούτο του.

Στην Εθνική Ελπίδων οι «πράσινοι» είχαν τον Αντριάνο Μπρέγκου. Εκείνος μπήκε ως αλλαγή στο 80ο λεπτό στο πρώτο ματς με την Γεωργία στην Λεωφόρο όπου επικράτησε με 3-0. Στο δεύτερο, κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία όπου κερδίσαμε με 4-0, ήρθε και πάλι από τον πάγκο, αυτή τη φορά στο 63ο λεπτό και πρόλαβε να δώσει την ασίστ στον Σμυρλή για το 4-0 με υπέροχη κάθετη πάσα.

Στην Εθνική Νέων το «τριφύλλι» είχε τέσσερα παιδιά. Εκείνη πήγε στην Τουρκία για να δώσει τρεις αγώνες για τον όμιλό της στην πρώτη φάση κόντρα σε Λευκορωσία, Λιχτενστάιν και Τουρκία και κατόρθωσε να γυρίσει πίσω έχοντας την πρόκριση για την δεύτερη φάση στις αποσκευές.

Ο Γιώργος Σώκος έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια. Πρώτα ως αλλαγή στο 84' με την Λευκορωσία, έπειτα ως βασικός κόντρα στον Λιχτενστάιν, που σκόραρε κιόλας κι έπειτα ξανά ως αλλαγή με την Τουρκία στο 71'. Ο Ρουσίτ Ζέκα έπαιξε βασικός με Λευκορωσία και Τουρκία ενώ έμεινε στον πάγκο στον αγώνα με το Λιχτενστάιν. Οι Νεκτάριος Καλοσκάμης και Σωτήρης Τερζής μπήκαν στην αρχική αποστολή, όμως δεν έκατσαν στον πάγκο σε κανένα παιχνίδι.

Το... κόλλησε ο Ίνγκασον, δεν τα κατάφεραν οι Πολωνοί

Ο Ίνγκι Ίνγκασον μπορεί να μην μπόρεσε να βοηθήσει την χώρα του να πάρει την δεύτερη θέση από την Ουκρανία, ωστόσο τα έδωσε όλα στα δύο αυτά τελευταία ματς. Στην εκτός έδρας επικράτηση κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν με 2-0 σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά όντας βασικός ενώ στο επόμενο που η χώρα του τα έπαιζε όλα για όλα και τελικά ηττήθηκε από την Ουκρανία με 2-0 βρέθηκε ξανά στην ενδεκάδα. Δεν έγινε σε κανένα από τα δύο αυτά ματς αλλαγή.

Η Πολωνία των Σφιντέρσκι και Ντραγκόφσκι τα έδωσε όλα απέναντι στην Ολλανδία όμως έμεινε τελικά δεύτερη, αφού το μεταξύ τους ματς έληξε με το σκορ ισόπαλο στο 1-1. Και οι δύο ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» έμειναν στον πάγκο σ' αυτό. Αγωνίστηκαν όμως την τελετυταία αγωνιστική κόντρα στην Μάλτα εκτός έδρας, όπου η ομάδα τους κέρδισε με 3-2. Βασικός έπαιξε ο Ντραγκόφσκι, που έφτασε τις τέσσερις συμμετοχές, αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους μπήκε ο Σφιντέρσκι, που έπαιξε για 47η φορά με το εθνόσημο.

Ο Άνταμ Τσέριν έμεινε εκτός ελέω καρτών από το πρώτο παιχνίδι της Σλοβενίας με το Κόσοβο, όπου ηττήθηκαν με 2-0 ενώ στο δεύτερο ματς ξεκίνησε κανονικά βασικός κόντρα στην Σουηδία, από την οποία απέσπασαν ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας.

Ο Άλμπαν Λαφόν έμεινε στον πάγκο για το πρώτο φιλικό με την Σαουδική Αραβία, ωστόσο πήρε φανέλα βασικού στο δεύτερο με το Ομάν, που η ομάδα του επικράτησε με 2-0.

Ο Φακούντο Πελίστρι πήγε στην Ουρουγουάη για τα δύο φιλικά με Μεξικό και ΗΠΑ έχοντας μόλις επιστρέψει από απουσία δύο και πλέον μηνών. Ο Παναθηναϊκός έστειλε ολόκληρο ιατρικό φακέλα στην ομοσπονδία της «Σελέστε» προκειμένου να τον προσέξουν όσο γίνεται και φαίνεται πως η κίνηση αυτή έπιασε τόπο.

Ο εξτρέμ των «πρασίνων» έμεινε εκτός αποστολής από το πρώτο φιλικό με τους «Ελ Τρι» κι αποδεσμεύτηκε νωρίτερα πριν γίνει εκείνο με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11). Υπήρξε δημοσίευμα που έκανε λόγο για πρόβλημα του παίκτη στον προσαγωγό, όμως κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται.

Τέλος, έχουμε και τον Έλτον Φικάι, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός και στα δύο φιλικά της Κ21 της Αλβανίας κόντρα σε Μολδαβία και Ουκρανία, παίζοντας μάλιστα ως αριστερός οπισθοφύλακας.