Η προπόνηση της ΑΕΚ στη Φλωρεντία ξεκίνησε με «φατούρο» στον Λάζαρο Ρότα, με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δικέφαλο.

Με προπόνηση στο «Αρτέμιο Φράνκι» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μεγάλο εκτός έδρας αγώνα με τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο πριν την έναρξη του προγράμματος δεν ήταν άλλο από τον Λάζαρο Ρότα. Ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Δικέφαλο, με νέο πενταετές συμβόλαιο, έως το 2030 και πήρε τα... συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του.

Οι παίκτες και το επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς δημιούργησαν ένα «διάδρομο» απο τον οποίο πέρασε ο Ρότα, την ώρα που δέχτηκε το καθιερωμένο «φατούρο» από τους συμπάικτες του.