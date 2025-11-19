Το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει και το Gazzetta σάς παρουσιάζει τους παίκτες των ελληνικών ομάδων που θα βρεθούν, καθώς κι εκείνους που αναμένεται να το κάνουν.

Κάτι λιγότερο από επτά μήνες έχουν απομείνει για την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική «γιορτή», το Μουντιάλ 2026! Τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού θα βάλουν τα καλά τους, θα ανοίξουν τις θύρες τους και θα υποδεχθούν 48 χώρες, στην πιο διευρυμένη εκδοχή της σπουδαίας διοργάνωσης.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι συμμετοχές της Αργεντινής και της Πορτογαλίας, όπου Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο θα δώσουν τις τελευταίες μεγάλες παραστάσεις της καριέρας τους με το εθνόσημο. Ξεχωρίζουν επίσης, οι «παρθενικές» συμμετοχές του Ουζμπεκιστάν, της Ιορδανίας, του Πράσινου Ακρωτηρίου και του Κουρασάο συν εκείνων που μπορεί να βρεθούν στο Μουντιάλ μέσω των play-offs.

Πέραν όμως των παραπάνω, έξτρα ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό θα έχει η παρουσία παικτών της Stoiximan SuperLeague. Κάποιοι έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, κάποιοι θα την διεκδικήσουν μέσω της διαδικασίας των μπαράζ. Το Gazzetta παρουσιάζει τις... SuperLeagάτες συμμετοχές στο Μουντιάλ 2026.

Οι... σίγουροι

Το Μαρόκο πήρε το «μαγικό χαρτάκι» στις 6 Σεπτεμβρίου, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί μάλιστα να σκοράρει απέναντι στο εμφατικό 5-0 επί του Νίγηρα. Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού που μέχρι στιγμής μετράει 60 συμμετοχές με το εθνόσημο, είναι βασικό «γρανάζι» της ομάδας του και δεν αποκλείεται μαζί του να είναι μέλος της αποστολής μαζί με τον Αζεντίν Ουναχί.

Το Μεξικό, ως μία από τις χώρες που φιλοξενούν την διοργάνωση, θα δώσει φυσικά το «παρών». Εκεί θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που από το 2016 και μετά εκπροσωπεί τη χώρα του συστηματικά.

Βασικός και με σημαντική παρουσία στην πορεία της Ουρουγουάης για να φτάσει στο Μουντιάλ ήταν ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, που ήταν εκεί βασικός για τη χώρα του σε όλη τη διαδικασία των Προκριματικών.

Ακόμη ένας παίκτης του Ολυμπιακού που θα κάνει το... υπερατλαντικό ταξίδι, είναι ο Μεχντί Ταρέμι. Στα 33 του χρόνια πλέον, αρχηγός και με 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Ιράν, ο Ταρέμι είναι έτοιμος για το τρίτο Μουντιάλ της καριέρας του.

Ο περασμένος Οκτώβριος ήταν σημαδιακός για τον Αλμπάν Λαφόν! Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού, κρατώντας μάλιστα «καθαρή» την εστία του στο επιβλητικό 7-0 με τις Σεϋχέλλες. Ο 26χρονος παίκτης του Τριφυλλιού, που παίρνει χρόνο συμμετοχής σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναμένεται να είναι στις κλήσεις της χώρας του.

Ιστορία έγραψε και η Αϊτή του Φραντζί Πιερό, καθώς πήρε το εισιτήριο για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση ύστερα από 52 ολόκληρα χρόνια, με τον στράικερ της ΑΕΚ να δίνει το «παρών» στη μεγάλη γιορτή. Σημειώνεται πάντως πως ο 30χρονος αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τη Νικαράουα (2-0).

Εκεί, θα βρεθεί και ο Τζέρεμι Αντόνισε, καθώς το Κουρασάο θα βρεθεί για πρώτη φορά ever σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το 0-0 στην έδρα της Τζαμάικα, όπου ο εξτρέμ της Κηφισιάς πέρασε ως αλλαγή στο 69'.

Όσοι είναι στο περίμενε

Τα play-offs αναμένεται να καθορίσουν τις χώρες εκείνες που θα παραλάβουν τα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται φυσικά και αρκετά ονόματα ομάδων της Super League.

Ένας εξ αυτών είναι ο Σαμουέλ Ματουσαμί του Ατρόμητου. Ο 29χρονος μέσος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μπορεί να μην ευστόχησε στην εκτέλεσή του, στην δραματική διαδικασία των πέναλτι της χώρας του απέναντι στη Νιγηρία, ωστόσο η ομάδα του νίκησε με 4-3 και θα παίξει τα ρέστα της στα διηπειρωτικά play-offs. Εκεί θα βρεθούν έξι ομάδες (2 από την Κεντρική Αμερική, 1 από τη Λατινική Αμερική, 1 από την Ασία, 1 από την Ωκεανία, 1 από την Αφρική), που θα διεκδικήσουν δύο εισιτήρια για τα γήπεδα των ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ομάδες που θα συμπληρώσουν το παζλ, τέσσερα ακόμη εισιτήρια θα δοθούν μέσω των μπαράζ. Αυτοί που θα διεκδικήσουν μία θέση στο Μουντιάλ είναι οι Θωμάς Στρακόσια με την Αλβανία, ο Ραζβάν Μαρίν με την Ρουμανία, ο Ελίασον με την Σουηδία και οι Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Κεντζιόρα με την Πολωνία.

Την Πέμπτη (13:00 ώρα Ελλάδος) θα διεξαχθεί η κλήρωση των play-offs της UEFA όπου θα βγουν τα ζευγάρια των ημιτελικών που είναι προγραμματισμένοι για τις 26 Μαρτίου 2026.