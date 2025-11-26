Γερμανική σφυρίχτρα στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με τον Ρόμπερτ Σρέντερ να ορίζεται για το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες της 12ης αγωνιστικής Stoiximan Superleague με τον Γερμανό Ρόμπερτ Σρέντερ να είναι ο εκλεκτός για το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο 40χρονος ρέφερι θα σφυρίξει σε ντέρμπι στην Ελλάδα καθώς ήταν διαιτητής και στο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ για τα play off πριν από 1,5 χρόνο.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 29/11

17:30 ΟΦΗ-Βόλος: Ζαμαπλάς (Κορωνάς, Βαλιώτης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης).

19:30 Αρης-Λάρισα: Πολυχρόνης (Στεφανής, Μπαλιάκας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου).

19:30 Κηφισιά-Πανσερραϊκός: Τσιμεντερίδης (Κολλιάκος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Γιουματζίδης, Ευαγγέλου).

Κυριακή 30/11

17:00 Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης: Παπαπέτρου (Πάτρας, Κλεπετσάνης, 4ος Ανδριανός, VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης)

17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

19:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Αρμακώλας, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Φωτιάς, Κατοίκος)

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Σρέντερ (Φόλτιν, Πέτερσεν, 4ος Ματσούκας, VAR: Πφάιφερ, Ζαμπαλάς)