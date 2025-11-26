Ο Νοά Σούντμπεργκ υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού και δεν προμηνύνεται να επιστρέψει εντός του 2025.

Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Νοά Σούντμπεργκ στη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ καθώς η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός υπέστη θλάση β’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο. Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα αποκατάστασης προσδιορίζεται τουλάχιστον στον έναν μήνα και κατ’ επέκταση, δεν προβλέπεται να επιστρέψει στη δράση εντός του 2025.

Ο Σούντμπεργκ ήδη υποβάλλεται σε πρόγραμμα θεραπειών και ο Άρης έμεινε και πάλι με μόλις τρεις κεντρικούς αμυντικούς (Φαμπιάνο-Άλβαρο και Ροζ) εκ των οποίων ο πρώτος μόλις επέστρεψε από πρόβλημα τραυματισμού!