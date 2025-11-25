Η προβληματική αγωνιστική εικόνα Άρη επιβεβαίωσε την ανάγκη ενίσχυσης κι αυτή συμφωνήθηκε στη συνάντηση μεταξύ Καρυπίδη και Ρέγες.

Καθώς οι αγωνιστικές αδυναμίες – σε συνδυασμό με τις απουσίες λόγω τραυματισμών – βγάζουν μάτι, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ του Θόδωρου Καρυπίδη και του Ρούμπεν Ρέγες αποφασίστηκε να κινηθεί άμεσα ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής για την ενίσχυση της ομάδας. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την κακή αγωνιστική εικόνα της ομάδας, παράλληλα της μη ανταπόκρισης στις προσδοκίες και εκτίμησαν ότι το δεδομένο αγωνιστικό πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσα από την απόκτηση παικτών.

Τούτο βέβαια αναφέρθηκε τουλάχιστον τρεις φορές και από τον Μανόλο Χιμένεθ και είναι εξίσου δεδομένο ότι οι «κίτρινοι» θα κινηθούν για την απόκτηση δύο παικτών στην αριστερή πλευρά και ακόμη δύο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Για την ακρίβεια, θα επιδιωχθεί η προσθήκη αριστερού full back και winger καθώς επίσης και την απόκτηση δημιουργικού μέσου αλλά και αμυντικού χαφ. Μένει να φανεί αν θα προστεθεί και κεντρικός αμυντικός καθώς αυτό το ζήτημα είχε τεθεί από τον Ισπανό προπονητή.