Θλάση ο Λαφόν, φλεγμονή ο Τσιριβέγια

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκαναν οι Λαφόν και Τσιριβέγια μετά τους τραυματισμούς τους στις Σέρρες και το διάστημα της απουσίας τους.

Βγήκαν τα αποτελέσματα των μαγνητικών στις οποίες υπεβλήθησαν οι Αλμπάν Λαφόν και Πέδρο Τσιριβέγια, που αμφότεροι αποχώρησαν με αναγκαστικές αλλαγές στον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (23/11).

Ο Ιβοριανός κίπερ υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες περίπου. Σημειωτέον στην προπόνηση επέστρεψε ο Ντραγκόφσκι.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος έχει μία φλεγμονή στον αστράγαλο με αποτέλεσμα να κάνει αγώνα δρόμου για το παιχνίδι της Πέμπτης (27/11) κόντρα στην Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για το Europa League. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μέρα με τη μέρα, ωστόσο αναμένεται να είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή (30/11).

Υπενθυμίζουμε πως οι «πράσινοι» δεν θα έχουν ούτε τον Μανώλη Σιώπη στο ματς με τους αυστριακούς λόγω της ποινής που πρέπει να εκτίσει για τις κάρτες συμπλήρωσε.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Πέραν των δύο που προαναφέραμε, οι οποίοι δεν προπονήθηκαν κι έκαναν θεραπεία, όπως και ο Κυριακόπουλος, εκτός έμειναν ακόμη και οι Πελίστρι και Σάντσες, που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.