Βόλος: «Συγχαρητήρια στον Λεβαδειακό, αλλά ο Παπαπέτρου έδειξε τι αποτέλεσμα ήθελε!»

Η ΠΑΕ Βόλος με ανακοίνωση της, συνεχάρη τον Λεβαδειακό για τη νίκη, αλλά εξέφρασε και τα παράπονά της για τη διατησία του Παπαπέτρου.

Ο Βόλος αντιμετώπισε το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) τον Λεβαδειακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όσον αφορά το ματς, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Τζόκα στο 22’, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και ανέτρεψαν το ματς χάρη στα δύο γκολ του Όζμπολτ στο 44’ και στο 67'. Με τη νίκη αυτή με 1-2 οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς.

Ωστόσο, η ΠΑΕ Βόλος, μέσω ανακοίνωσής, έδωσε συγχαρητήρια στον Λεβαδειακό για τη νίκη, ενώ παράλληλα εξέφρασε και έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Παπαπέτρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος

«Καταρχάς, θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον Λεβαδειακό για τη νίκη του στον χθεσινό αγώνα.

Κατά δεύτερόν, όμως δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην «περίεργη» διαιτησία του Παπαπέτρου. Ο εν λόγω διαιτητής στον χθεσινό αγώνα του Πανθεσσαλικού, με τα σφυρίγματά του έδειξε την πρόθεσή του και την επιθυμία του να φέρει το αποτέλεσμα που εντέλει ήρθε.

Και το κατάφερε με το… γάντι».