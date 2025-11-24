Οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΛ Novibet Στέλιου Μαλεζά.

Ο Στέλιος Μαλεζάς ήταν πικραμένος με τη νέα ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ της ΑΕΛ Novibet.

Ο τεχνικός των «βυσσινί» υποστήριξε μετά το ματς με τον ΟΦΗ η εικόνα ήταν βελτιωμένη συγκριτικά με προηγούμενα ματς, αλλά από τη στιγμή που δεν ήρθε το αποτέλεσμα δεν μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος. Ο Μαλεζάς αναφέρθηκε επίσης στον Αμρ Ουάρντα, ο οποίος άργησε το προηγούμενο διάστημα να γυρίσει από την Αίγυπτο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου: «Η εικόνα μας δεν ήταν καλή στα προηγούμενα παιχνίδια. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Η εικόνα ήταν καλύτερη από τα προηγούμενα ματς, αλλά όχι φυσικά και το αποτέλεσμα. Αναφέρομαι και στα δύο ημίχρονα.

Μετά τα γκολ του ΟΦΗ είχαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο κάναμε τρεις κλασικές ευκαιρίες, αλλά δεν σκοράραμε. Οι στιγμές σήμερα δεν ήταν με το μέρος μας.

Δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Με τα αν δεν κάνεις κάτι. Πρέπει να δουλέψουμε στα λάθη μας.

Πάντα είμαι ειλικρινής. Η βελτίωση όπως τη θέλω εγώ και εσείς, ο κόσμος, τα ΜΜΕ, δεν υπάρχει όταν δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Η εικόνα ήταν καλύτερη κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Αν δεν έβλεπα ενέργεια, ή δεν υπήρχε ενέργεια, νομίζω η εικόνα μας θα ήταν χειρότερη. Θα πρέπει να υπάρχει ενέργεια. Θα πρέπει να δούμε τα καλά στοιχεία και να επενδύσουμε σε αυτά. Δεν μπορούμε να μιζεριάζουμε μεταξύ μας. Να βρούμε αυτό που λείπει.

Επόμενο ματς είναι ο Άρης και μόνο αυτόν σκεφτόμαστε, όχι τον Παναθηναϊκό».

Σ' ερώτηση, παράλληλα, για το αν υπολογίζεται ο Αμρ Ουάρντα, ο Μαλεζάς απάντησε: «Ο Ουάρντα είναι παίκτης της ομάδας, οπότε υπολογίζεται. Στα επόμενα ματς μπορεί να είναι στην αποστολή».