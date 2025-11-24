Με γκολ των Θεοδοσουλάκη και Καραχάλιου ο ΟΦΗ νίκησε 2-1 την ΑΕΛ Νovibet μετά από τέσσερις σερί ήττες - Πολλές ευκαιρίες από τους δυο αντιπάλους για περισσότερα γκολ.

Η ΑΕΛ Novibet έχανε την μία ευκαιρία μετά την άλλη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ από την άλλη ήταν πιο εύστοχος και κάπως έτσι το ντέρμπι σωτηρίας βάφτηκε ασπρόμαυρο. Οι Κρητικοί επικράτησαν με 2-1 των Θεσσαλών και ανέβηκαν στην 11η θέση φτάνοντας τους 9 βαθμούς, όσους έχει και ο Αστέρας Τρίπολης. Η ΑΕΛ από την πλευρά της έμεινε στους 7 και έπεσε στην προτελευταία θέση, με τα πράγματα όσον αφορά την μάχη της παραμονής να δυσκολεύουν ακόμα παραπάνω.

Πώς παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες

Ο Στέλιος Μαλεζάς κατέβασε την ΑΕΛ Novibet με σύστημα 3-4-3 και τον Μελίσσα στο τέρμα, τους Φεριγκρά, Παντελίδη και Τσάκλα στα στόπερ, τον Κοσονού όλη την αριστερή πλευρά και τον Αποστολάκη όλη την δεξιά. Οι Πέρες και Ατανάσοφ ήταν στο κέντρο και πίσω από τον Γκαράτε οι Χατζηστραβός και Τούπτα.

Από την πλευρά του ο Χρήστος Κόντης κατέβασε τους Κρητικούς με 4-2-3-1 και τον Λίλο στο τέρμα, τους Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς στα στόπερ, τον Γκονδάλεθ δεξί μπακ και τον Χατζηθεοδωρίδη αριστερό. Αμυντικά χαφ ήταν οι Ανδρούτσος και Καραχάλιος με τον Φούντα πίσω από τον Σαλσέδο, τον Σενγκέλια δεξί εξτρέμ και τον Θεοδοσουλάκη αριστερό.

Φοβερό τέταρτο με τρία γκολ και ευκαιρίες

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που ξεκίνησε εντυπωσιακά, ειδικά στο πρώτο του τέταρτο. Αρχικά αυτοί που χαμογέλασαν πρώτοι ήταν οι φιλοξενούμενοι που άνοιξαν μόλις στο 6' το σκορ. Ο Σαλσέδο βρήκε με εξαιρετική κάθετη τον Θεοδοσουλάκης, αυτός σκόραρε με το γκολ αρχικά να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Όπως φάνηκε και από το VAR όμως, ο Κοσονού κάλυπτε τον επιθετικό του ΟΦΗ με το τέρμα να μετράει κανονικά.

Τέσσερα λεπτά αργότερα και πριν καν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Ο Κοσονού έφυγε εξαιρετικά στην κόντρα, πάσαρε στον Γκαράτε, με τον Αργεντινό να κάνει εξαιρετική ντρίπλα και με ακόμα καλύτερο πλασέ έκανε το 1-1 για την ΑΕΛ Novibet.

Ο χορός των γκολ συνεχίστηκε με τον ΟΦΗ να παίρνει και πάλι προβάδισμα, μόλις τρία λεπτά μετά το 1-1 των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα στο 15' ο Σενγκέλια εκτέλεσε ένα φάουλ η μπάλα κόντραρε στους γηπεδούχους, στρώθηκε στον Καραχάλιο που από κοντά δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-2 και να δώσει και πάλι προβάδισμα στους Κρητικούς.

Από εκείνο το σημείο και ως το τέλος του ημιχρόνου οι δύο ομάδες είχαν από μία φάση με το 1-2 να μένει ως το τέλος.

Γκολ που δεν χάνονται για τους γηπεδούχους, αλλά και τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να μην είχαμε τα γκολ που είχαμε στο πρώτο, αλλά είχαμε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες και κυρίως την ΑΕΛ Novibet. Αρχικά στο 46' ο Αποστολάκης μπήκε στην περιοχή κάνοντας το σουτ με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 59' οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο 1-3, με τον Θεοδοσουλάκη να βγαίνει απέναντι από τον Μελίσσα και αυτός να τον νικάει.

Ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΛ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Λίλο να κάνει αρχικά κακή απόκρουση στο μακρινό σουτ του Τούπτα, αλλά μετά να νικάει με φοβερή επέμβαση τον Χατζηστραβό που δεν μπόρεσε να ευστοχήσει από το ένα μέτρο. Η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει και στο 64' ο Κοσονού αντί να πασάρει σε συμπαίκτες του που είχαν γεμίσει την περιοχή του ΟΦΗ έκανε τραγικό σουτ στέλνοντας τη μπάλα άουτ, με τον αριστερό μπακ των «βυσσινί» να χάνει νέα σπουδαία ευκαιρία στο 72' μετά την ασίστ του Τούπτα.

Οι Κρητικοί αφού κατάφεραν να κρατήσουν το 1-2, έφτασαν στο 78' μια ανάσα και από το τρίτο τους γκολ με τον Αποστολάκη να νικάει τον Μελίσσα στο πλασέ του, αλλά τον Πέρες να διώχνει πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Από εκείνο το σημείο δεν υπήρξε κάτι σημαντικό με τους φιλοξενούμενους να κρατάνε το πολύτιμο προβάδισμα παίρνοντας την ακόμα πιο πολύτιμη νίκη.

MVP: Μόνο και μόνο για την απόκρουση στο τετ α τετ με τον Χατζηστραβό ο Λίλο αξίζει να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να είναι συνολικά εξαιρετικός.

Στο ύψος του: Ο Θεοδοσουλάκης που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αναστάτωσε ουκ ολίγες φορές την άμυνα των γηπεδούχων.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κοσονού που μπορεί να προσπάθησε και ουσιαστικά να έφτιαξε το γκολ της ΑΕΛ Novibet, αλλά δύο φορές που έφτασε κοντά στο 2-2 έκανε ισάριθμες λάθος επιλογές.

Η γκάφα: Ναι μεγάλη η επέμβαση του Λίλο, αλλά και το πλασέ του Χατζηστραβού ήταν κακό και μπαίνει στην γκάφα του ματς.

Το στραγάλι: Ο Γιουματζίδης δεν ακούστηκε καθόλου και κανείς δεν μπορεί να έχει παράπονα για τις αποφάσεις του.

Το ταμείο του Gazzetta: Το ταμείο αρχίζει να γεμίζει για τον ΟΦΗ και να αδειάζει επικίνδυνα για την ΑΕΛ Novibet. Οι Κρητικοί ήταν πιο εύστοχοι (χάνοντας και αυτοί τις ευκαιρίες τους) παίρνοντας ένα σημαντικότατο τρίποντο για την συνέχεια της μάχης της παραμονής. Οι Θεσσαλοί από την άλλη προσπάθησαν να παίξουν μπάλα, το κατάφεραν αλλά δεν σκόραραν στις τεράστιες ευκαιρίες που έχασαν και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης (85′ Φαϊζάλ), Κοσονού (74′ Γιούσης), Φεριγκρά, Τσάκλα, Παντελάκης, Ατανάσοφ (62′ Αντράντα), Πέρεζ, Τούπτα (74′ Πασάς), Χατζηστραβός (62′ Μούργος), Γκαράτε.

ΟΦΗ(Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας (74′ Νέιρα (89′ λ.τ. Ρακόνιακ)), Σαλτσέδο, Σενγκέλια (69′ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (89′ Χριστόπουλος).