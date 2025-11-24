Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα με τον ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση με τους απόντες στον ΠΑΟΚ, παραμένει αμετάβλητη.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα κι από τη στιγμή που δεν έχει μπει ακόμα με την ομάδα, είναι δύσκολο να προλάβει το κομβικό ματς της Πέμπτης με τη Μπραν στην Τούμπα.

Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ θα κάνει την Τετάρτη μαγνητική για να διαπιστωθεί αν ξεπέρασε τη θλάση και θι' αποφασίσει ανάλογα με το αποτέλεσμα αν θα τον πάρει στην αποστολή ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ακόμα φυσικά κι αν τον έχει στην αποστολή, δεν πρόκειται να ξεκινήσει. Ενδεχομένως, να μην ρισκάρουν, πάντως, στον ΠΑΟΚ, ώστε ο Κωνσταντέλιας να μπορέσει να είναι έτοιμος για τον δύσκολο αγώνα πρωταθλήματος εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό.

Ο Ντεσπόντοφ, παράλληλα, συνεχίζει να ταλαιπωρείται με ίωση, ενώ δεδομένα νοκ άουτ είναι ο Καμαρά που έκανε και σήμερα θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Στροφή στη Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με νίκη επί της Κηφισιάς και πλέον στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Μπραν στην Τούμπα για τη League Phase του UEFA Europa League 2025-26, ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά σχετικά με την πρόκριση.

Το αγωνιστικό τμήμα συγκεντρώθηκε στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Δευτέρας (24.11) και σήκωσε… μανίκια. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στο παιχνίδι της Κυριακής (23.11) ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κατοχής και οικογενειακό δίτερμα.

O Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης. Την Τρίτη (25.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00».