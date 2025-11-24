Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι ο παίκτης που δίνει το παράδειγμα και στους υπόλοιπους στον ΠΑΟΚ, ο ηγέτης που θέλει ο Λουτσέσκου στο χορτάρι.

Από την πρώτη στιγμή που ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πάτησε το πόδι του στο χορτάρι της Τούμπας έδειξε ποιος είναι.

Ο κόσμος τον λάτρεψε και ο ΠΑΟΚ βρήκε έναν πραγματικό αρχηγό. Έναν παίκτη που αποτελεί παράδειγμα για όλους τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στα αποδυτήρια. Ένας Σέρβος... Βϊερίνια. Από το ματς στις 15/9/20 όταν κι έκανε το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ φάνηκε η σχέση αγάπης που θα χτιστεί με τον σύλλογο. Κόντρα στην πρώην ομάδα του, τη Μπενφίκα σκόραρε για το 2-0 κι έστειλε ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Champions League. Πέρασαν πέντε γεμάτα χρόνια και ο διεθνής Σέρβος παραμένει εκτός από ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής και ένας μαχητής, ο ορισμός του αρχηγού και του παίκτη ομάδας.

Ο Κωνσταντέλιας είναι δεδομένα ο μάγος του Δικεφάλου. Ο... παππούς Τάισον επίσης είναι σημαντικός στα 38 του. Ο Μεϊτέ είναι ογκόλιθος στο κέντρο. Όλους μα όλους, όμως, τους ενώνει εντός αγωνιστικού χώρου ο Ζίβκοβιτς, ώστε το παζλ να δείχνει όσο πιο ολοκληρωμένο γίνεται.

Ο Ζίβκοβιτς κόντρα στην Κηφισιά ξεκίνησε κι ενώ είχε απουσιάσει λίγες μέρες με την εθνική Σερβίας. Εκεί, όπου είχε δύο ασίστ και χρίστηκε MVP στο ματς με τη Λετονία. Σ' έναν νωθρό ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την απαραίτητη ένταση. Και στο τέλος κατέγραψε ουσιαστικά ακόμα τρεις ασίστ. Ο Ζίβκοβιτς όχι μόνο σκοράρει όταν χρειαστεί, αλλά δημιουργεί για όλους. Αν δεν πρόκειται γι' ασίστ μισό γκολ, όπως συνηθίζει, τότε πολλές φορές θα δώσει την πάσα κλειδί για ν' ανοίξει η αντίπαλη άμυνα.

Εναντίον της Κηφισιάς εκτέλεσε άψογα ένα κόρνερ με φάλτσο για την κεφαλιά του Οζντόεφ, που κατέληξε στο αυτογκόλ του Σιμόν. Στο 88' έμεινε όρθιος, παρά την πίεση που δέχθηκε κι έδωσε την ασίστ στον Τάισον για το 2-0. Το ίδιο έκανε και στο 93' μετά το αρχικό κλέψιμο του Βραζιλιάνου. Ένας αρχηγός που βάζει την ομάδα, πάνω από το «εγώ».

Οι τρομεροί αριθμοί του Ζίβκοβιτς

Ο 29χρονος διεθνής Σέρβος εξτρέμ έχει φέτος ήδη 19 ματς, με 3 γκολ κι 7 ασίστ. Στο πρωτάθλημα έχει 1 γκολ και 5 ασίστ. Σέρβιρε με την ΑΕΛ Novibet το μοναδικό γκολ του ΠΑΟΚ στο ματς, στη νίκη με 1-0, στον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Με τον Ολυμπιακό είχε τη βαθιά μπαλιά στον Τάισον κι ας γλίστρησε ο Ορτέγκα και το καθαρό μυαλό ν' αξιοποιήσει το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας για το 2-1. Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ είχε την ασίστ στον Μπάμπα για το 1-0 και παράλληλα πίεσε ασφυκτικά τον Μουκουντί οδηγώντας τον στο λάθος για το 2-0 του Κωνσταντέλια. Με την Κηφισιά είχε τις τρεις ασίστ που αναφέραμε.

Στο Europa League έχει 2 γκολ και 3 ασίστ. Σκόραρε δύο φορές κόντρα στη Λιλ, είχε την ασίστ στο 1-0 του Μεϊτέ στο ίδιο ματς και μία ασίστ με την Γιουνγκ Μπόις στον Κωνσταντέλια για το 3-0. Ο Ζίβκοβιτς, όμως, συμμετείχε στο 2-0 με την κάθετη στον Οζντόεφ που γύρισε στον Γιακουμάκη και στο 4-0 με την κάθετη στον Κένι για την ασίστ στον Μπάμπα, στο 4-0. Στα προκριματικά, στη ρεβάνς με τη Ριέκα ήταν αυτός που με κόρνερ σημάδεψε τον Μεϊτέ για το 1-0, όπου και άνοιξε ο δρόμος για το τελικό 5-0 και την πρόκριση στη League Phase. Μοναδικό αρνητικό σημείο, το χαμένο πέναλτι με τη Λιλ.

Ο άσος του ΠΑΟΚ μετράει πλέον 251 ματς, 62 γκολ και 56 ασίστ. Έχει δηλαδή μία ασίστ ανά 4,4 αγώνες κι ένα γκολ ανά 4 παιχνίδια.

Θα ξεπεράσει τον Βιεϊρίνια

Ο Ζίβκοβιτς έχει συμβόλαιο έως το 2027. Λογικά θα το εξαντλήσει, εκτός κι αν έρθει κάποια φοβερή πρόταση και ο ίδιος θελήσει να παραχωρηθεί από τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, ο Σέρβος αρχηγός, ο οποίος έχει παντρευτεί Ελληνίδα κι έχει δύο παιδάκια, νιώθει άνετα στη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα και δεν έχει κρύψει ότι ουσιαστικά είναι η δεύτερη πατρίδα του.

Ο Βιεϊρίνια έκλεισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ με 344 ματς, 51 γκολ και 45 ασίστ. Σε αριθμούς σε γκολ και ασίστ ο Ζίβκοβιτς είναι ήδη πιο ψηλά. Φυσικά, ο Πορτογάλος εμβληματικός πρώην αρχηγός του Δικεφάλου, στη δεύτερη θητεία του έπαιζε δεξί κι αριστερό μπακ και δεν ήταν εξίσου εύκολο να βλέπει δίχτυα, όπως ο εξτρέμ Ζίβκοβιτς ή όπως στην πρώτη του θητεία που έπαιζε στα φτερά, πριν μετακομίσει στη Βόλφσμπουργκ. Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές, αν ο Ζίβκοβιτς εξαντλήσει το συμβόλαιό του και πολύ περισσότερο, αν το επεκτείνει, θα ξεπεράσει σίγουρα τον Βιεϊρίνια.

Φέτος έχει μίνιμουμ 26 ματς ακόμα ο ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα, playoffs, Κύπελλο και Europa League. Χωρίς να υπολογίζονται προκρίσεις στο Κύπελλο ή στην Ευρώπη. Ο «Ζίλε» θα φτάσει κοντά στις 280 συμμετοχές και θα βάλει πλώρη για να αφήσει πίσω του τον σπουδαίο Αντελίνο. Φυσικά έχει γράψει ήδη ιστορία και για τον «στρατηγό» Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ο... λοχαγός που θέλει να έχει στο χορτάρι.