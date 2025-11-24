ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ: Το γκολ του Καραχάλιου για το 1-2
Στο 15' ο Καραχάλιος έδωσε εκ νέου το προβάδισμα για τον ΟΦΗ στη Λάρισα.
Μπορεί στο 12' η ΑΕΛ Novibet να ισοφάρισε σε 1-1, ωστόσο ο ΟΦΗ γρήγορα ξαναπήρε το προβάδισμα.
Τρία λεπτά αργότερα μετά από εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια, η μπάλα κόντραρε και μέσα στην περιοχή στρώθηκε στον Καραχάλιο, ο οποίος έκανε το 1-2.
@Photo credits: INTIME
