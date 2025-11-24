ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ: Ο Γκαράτε το 1-1 με θαυμάσια εκτέλεση
Ο Γκαράτε στο 12' έκανε το 1-1 για την ΑΕΛ Novibet εναντίον του ΟΦΗ.
Η ΑΕΛ Novibet απάντησε άμεσα στο γκολ του Θεοδοσουλάκη και το 1-0 του ΟΦΗ.
Στο 12' ο Γκαράτε από αριστερά «άδειασε» τους Ανδρούτσο, Σενγκέλια και με τρομερό δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για το 1-1.
Το γκολ του Γκαράτε.
@Photo credits: INTIME, Γιώργος Κυδωνάς
