Ο Άρης συμπλήρωσε επτά παιχνίδια δίχως νίκη κάνοντας αρνητικό σερί σε βάθος εξαετίας!

Για να συναντήσει κανείς την τελευταία νίκη του Άρη θα πρέπει να «ταξιδέψει» στις 20 του περασμένου Σεπτέμβρη όταν είχε νικήσει (εκτός έδρας) την Κηφισιά. Και τότε η απόδοσή του δεν είχε κριθεί ικανοποιητική, σε συνδυασμό όμως με μια άλλη νίκη μακριά από το «Κλ. Βικελίδης» (επί του Ατρόμητου), είχε καλλιεργηθεί η αίσθηση περί ανοδικής πορείας της ομάδας.

Ο χρόνος διέψευσε αυτή την εντύπωση καθώς οι «κίτρινοι» απέχουν από τις νίκες εδώ και διάστημα 64 ημερολογιακών ημερών και επτά αγώνων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η προηγούμενη φορά που μέτρησαν διαδοχικά παιχνίδια δίχως νίκη ήταν στα Playoffs της σεζόν 2019-20 και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία – η έλλειψη βαθμολογικού κινήτρου - είχε οδηγήσει σε πρόωρες λύσεις συμβολαίων. Τότε ο Άρης μέτρησε έξι διαδοχικά παιχνίδια δίχως νίκη έως ότου νικήσει εκτός έδρας τον ΟΦΗ.