Οι κακές αγωνιστικές εμφανίσεις έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια στον Άρη για τον Μανόλο Χιμένεθ παράλληλα όμως ενόχλησε η συμπεριφορά του στον αγώνα (23/11) με την ΑΕΚ.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, προφανώς ο Άρης γνώριζε και αντιλαμβανόταν ότι ο Μανόλο Χιμένεθ έζησε ξεχωριστές στιγμές με την ΑΕΚ – με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου – όπως και το δέσιμο του Ισπανού τεχνικού με την «Ένωση». Γνώριζε επίσης ότι η «Ένωση» είχε σκοπό να απονείμει τιμητική πλακέτα στον 61χρονο προπονητή, σε μια μορφή αναγνώρισης της προσφοράς του. Αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν οι ενέργειες του Χιμένεθ ο οποίος δεν περιορίστηκε στην παραλαβή της τιμητικής πλακέτας και στην ανταπόδοση της αποθέωσης από τους φίλους της ΑΕΚ μ’ έναν απλό χαιρετισμό, με πιο χαρακτηριστική την εικόνα του με το κασκόλ της ΑΕΚ μπροστά στη θύρα των οργανωμένων της αθηναϊκής ομάδας.

Αυτή η συμπεριφορά δεν ενόχλησε μόνο τους ανθρώπους του Άρη αλλά και τον κόσμο της ομάδας υπό την έννοια ότι ο τελευταίος καταλαβαίνει την ιδιαιτερότητα της στιγμής για τον Ισπανό τεχνικό, όχι όμως και τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε. Κι αυτό το περιστατικό ήρθε με τη συμπλήρωση 64 ημερών χωρίς νίκη καθώς ο απολογισμός του Άρη στους τελευταίους επτά αγώνες περιλαμβάνει τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες. Ήρθε επίσης έπειτα από μία ακόμη αποκαρδιωτική εμφάνιση. Ακόμη και στον σχολιασμό του αγώνα, στη συνέντευξη Τύπου, έπειτα από ένα τόσο κακό παιχνίδι, οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού μάλλον απείχαν αρκετά από την πραγματική εικόνα της αναμέτρησης.

Ερχόμενος στον Άρη, ο Μανόλο Χιμένεθ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες, παράλληλα όμως είχε εμφανιστεί σίγουρος για τα βήματα βελτίωσης. Μέχρι στιγμής, αυτά είναι αδύνατο να καταγραφούν βάσει αποτελεσμάτων και κυρίως, αγωνιστικής εικόνας. Ίσα-ίσα που η ομάδα δείχνει να βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που ήταν. Προφανώς, οι τραυματισμοί αποτελούν σοβαρό επιχείρημα το οποίο επικαλείται ο έμπειρος τεχνικός, δεν δικαιολογούν όμως την αγωνιστική καθίζηση έως και την απώλεια «σταθερών» σε επίπεδο απόδοσης συγκεκριμένων παικτών.