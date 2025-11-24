Άρης: Φόβοι για θλάση του Σούντμπεργκ
Νέο πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Άρης ενόψει του εντός έδρας αγώνα (29/11) με την ΑΕΛ καθώς ο Νοά Σούντμπεργκ θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός ένιωσε ενοχλήσεις στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την ΑΕΚ και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στην ανάπαυλα. Πρόκειται για έναν ακόμη τραυματισμό, έπειτα από τον σοβαρό του Μιγκέλ Αλφαρέλα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα είναι σε θέση να επιστρέψει ο Τάσος Δώνης.
