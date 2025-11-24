Ο Παναθηναϊκός μετά τον περίπατο στις Σέρρες έχει δύο ματς, τα οποία αν τα νικήσει θα συσπειρώσει κι άλλο τον κόσμο του σε μία δύσκολη περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ προσπαθεί να βρει τον εαυτό του.

Κυρίως ν' αποκτήσει τη νοοτροπία νικητή που έχει ο καταξιωμένος τεχνικός. Το τριφύλλι έκανε περίπατο στις Σέρρες κόντρα στον αδύναμο και ουραγό Πανσερραϊκό. Η εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ασορτί με το πάρτι στις εξέδρες. Στο πρώτο ημίχρονο, όμως, έδωσε δικαιώματα και χάρη στον Λαφόν δεν το πλήρωσε. Ήταν κακός μέχρι το γκολ του Ζαρουρί. Μετά όλα πήραν τον δρόμο τους.

Οι πράσινοι ήταν υποχρεωμένοι να νικήσουν και μάλιστα με πειστική εμφάνιση, παρά τα προβλήματα, τα οποία αυξήθηκαν στη διάρκεια του ματς. Ο εγκέφαλος της μεσαίας γραμμής ο Πέδρο Τσιριβέγια τραυματίστηκε πριν βγει το ημίχρονο και ο Λαφόν αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, όπως έπραξε και με τον ΠΑΟΚ, εκτός από ποιότητα, έβγαλε και πάθος, ένταση και νομοτελειακά έφτασε σε μία άνετη νίκη. Με highlight το έργο τέχνης του Γεντβάι. Δεύτερο σερί τρίποντο και πέμπτη νίκη σε έξι ματς με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό στον πάγκο. Αν δεν υπήρχε και η ανορθογραφία στον Βόλο...

Το πρόβλημα είναι ότι το τριφύλλι παραμένει στο -10 και αν θεωρήσουμε ότι παίρνει το ματς που εκκρεμεί, με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, τότε είναι στο -7. Είναι μία σημαντική διαφορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό μία γκέλα δεν θα του προκαλέσει τεράστια ζημιά, αλλά για τον Παναθηναϊκό αυτό δεν ισχύει, αν θέλει να το πάει μέχρι τέλους.

Ο κόσμος του, πάντως, βλέπει μία χαραμάδα αισιοδοξίας και δεν είναι περίεργο που περισσότεροι από 3.000 βρέθηκαν στις Σέρρες. Τώρα αρχίζουν και τα πιο δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο αγώνες μπροστά του, που μπορεί να του φτιάξουν ακόμα περισσότερο τη χρονιά. Ή, να την τελειώσουν νωρίς, ειδικά σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Ένα τετραήμερο που θα κρίνει πολλά.

Την ερχόμενη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ. Μία ομάδα ξεκάθαρα στα μέτρα του, η οποία είναι πέμπτη στο αυστριακό πρωτάθλημα και η οποία έχει τέσσερα ματς χωρίς νίκη. Κι ακόμα δύο στο Europa League, όπου είναι στην 25η θέση. Το πρόβλημα για τον Μπενίτεθ και την ομάδα του, είναι τα σημαντικά και συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι απλό να γίνονται πάντα αλχημείες. Μοιραία η ομάδα θα επηρεάζεται.

Μετά τη Στουρμ Γκρατς έρχεται η ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Τρίτο ντέρμπι εντός έδρας, στον πρώτο γύρο, αυτή τη φορά κόντρα στην Ένωση την Κυριακή 30/11. Η ΑΕΚ βρίσκεται στο -3 από την κορυφή και στο +4 από το τριφύλλι. Πάντα σε περίπτωση, που θεωρούμε ότι οι πράσινοι έχουν τη νίκη με τον ΟΦΗ. Δύο νίκες θα συσπειρώσουν κι άλλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στην Ευρώπη θα φέρουν την ομάδα πιο κοντά ακόμα και στην οκτάδα και σίγουρα πολύ ψηλά στις θέσεις 9-24 και τη συμμετοχή έστω στα playoffs. Κάθε άλλο αποτέλεσμα δεν θα είναι καταστροφικό, σίγουρα όμως θα είναι πισωγύρισμα μετά τη σπουδαία νίκη στο σπίτι της Μάλμε.

Στο πρωτάθλημα, αντίθετα, ακόμα και η ισοπαλία θα είναι ζημιά. Κι ας πρόκειται για ντέρμπι. Την ίδια αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό και ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά με την τοπική ομάδα. Αν δεν υπάρξει γκέλα, τουλάχιστον των Πειραιωτών, η διαφορά μπορεί να πάει πάλι κοντά σε διψήφιο αριθμό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογία όλων στα αποδυτήρια, Μπενίτεθ και παικτών, αλλά και τη διάθεση του κόσμου να συνεχίσει να δίνει βροντερό παρών.

Ένα σημαντικό τετραήμερο, λοιπόν, μέχρι το επόμενο. Εφόσον έρθουν νίκες...

ΥΓ.: Ο 18χρονος εξτρέμ Γιάννης Μπόκος μετά το Κύπελλο, έκανε ντεμπούτο και στο πρωτάθλημα, όπως αναφέραμε την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός, το έχει επισημάνει και ο Μπενίτεθ, πρέπει ν' αρχίσει να αναδεικνύει παίκτες από την Ακαδημία του. Με αυτές τις συνθήκες πίεσης όμως και με τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, δεν είναι και το πιο απλό. Θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, όσο κι αν έχει κουράσει αυτή η λέξη τον κόσμο του τριφυλλιού.

ΥΓ1.: Είναι γνωστό ότι όταν μία ομάδα δεν πάει καλά, καλύτεροι είναι αυτοί που δεν παίζουν. Ο Παναθηναϊκός δύο ματς τώρα απολαμβάνει τον Γεντβάι και τα γκολ του σε ρόλο δεξιού μπακ, έναν παίκτη που ήταν κοντά στο να... καεί. Ένας σύλλογος πρέπει να έχει ποδοσφαιρανθρώπους που θα πρέπει να σέβονται έναν ποδοσφαιριστή και φυσικά τα χρήματα που ξοδεύονται. Αν δεν κάνει, μιλάς ειλικρινά, πληρώνεις για να σπάσεις το συμβόλαιο, γιατί έτσι είναι τα πράγματα και προχωράς. Ο Γεντβάι, ένας διεθνής Κροάτης δεν μπορεί να είναι κακός παίκτης.



