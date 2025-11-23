Γκολάρες, πάρτι στις Σέρρες και άνετο πέρασμα για τον Παναθηναϊκό!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την εύκολη νίκη και την χορταστικήγ εμφάνιση του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού.

Φέτος το 2-0, έγινε και 3-0. Δεν υπήρχε βούρκος, δεν υπήρχε Τσαγκαράκης να χαρίσει αποβολή και πέναλτι στον αντίπαλο. Τι υπήρχε; Ένας Παναθηναϊκός που από την στιγμή που κατάφερε να σκοράρει στο κακό του ημίχρονο, δεν κοίταξε ποτέ πίσω, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο στο δεύτερο μέρος, πέτυχε πολύ όμορφα γκολ και πέρασε με άνεση από τις Σέρρες, σε ένα πάρτι σε αγωνιστικό χώρο και κερκίδα. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ και οι 3.000 οπαδοί του συλλόγου έκαναν το καθήκον τους και με το παραπάνω, σε ένα ματς που δεν ήταν εύκολο, αλλά το έκανε το Τριφύλλι με την μεταμόρφωσή του από σαρανταπεντάλεπτο σε σαρανταπεντάλεπτο, στο πιο παραγωγικό του βράδυ στη φετινή Super League. O κύριος Μπενίτεθ τρέχει με 5/6, ο... μήνας του μέλιτος ήταν σχεδόν τέλειος και κάπου εδώ δημιουργείται και πάλι η ελπίδα και η προσδοκία για το μεγαλύτερο πράγμα στον πρωταθλητισμό. Την διάρκεια, την σοβαρότητα, την συνέπεια.

Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστη. Με και χωρίς την μπάλα. Ρήγματα από τα δεξιά, κακές τοποθετήσεις στο high press που έδιναν την δυνατότητα στον Πανσερραϊκό να βγαίνει εύκολα από την άμυνα του και μάλιστα με καλές προϋποθέσεις, έλλειψη συνδυαστικού ποδοσφαίρου και μια άμεση στόχευση στην ανάπτυξη που δεν οδήγησε πουθενά. Η αδυναμία του Μλαντένοβιτς να τοποθετηθεί καλύτερα και να προλάβει τον Νούνελι στις σέντρες από τα δεξιά της άμυνας των ''πρασίνων'', έφερε δύο μεγάλες απειλές. Στη πρώτη η μπάλα λίγο άουτ, στη δεύτερη ''μίλησε'' η κλάση του Λαφόν που σε ακόμη ένα ματς έκανε την διαφορά με μία σπουδαία και κομβική επέμβαση.

Απέναντι στη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, το Τριφύλλι δεν κατάφερε να φτιάξει καμία ευκαιρία μέχρι το 41'. Εκεί μία στιγμή, μία συνεργασία έκανε την διαφορά. Η μπάλα έμεινε στο χορτάρι, το όραμα του Τσιριβέγια να δει τον Τετέ με χώρο στα δεξιά έφερε την κούρσα του Βραζιλιάνου και το υπέροχο διαγώνιο γύρισμα βρήκε πάνω στην κίνηση τον Ζαρουρί που με ένα χάδι στην μπάλα έδωσε την λύση για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ. Το σχέδιο δεν λειτούργησε στο πρώτο ημίχρονο, ίσως ο Παναθηναϊκός να αιφνιδιάστηκε από την γενναιότητα και το πλάνο των γηπεδούχων να παίξουν με τόλμη και να μην περιμένουν, ωστόσο, μίλησε η ατομική ποιότητα.

Οι οδηγίες και τα γκάζια του ημιχρόνου σε συνδυασμό με την άνοδο της απόδοσης του Μπακασέτα και την αλλαγή στην αγωνιστική στάση του Πανσερραϊκού, έφεραν έναν διαφορετικό δεύτερο μέρος. Ο Παναθηναϊκός μέσα σε δέκα λεπτά, απείλησε πέντε φορές, πάτησε τον αντίπαλο με την μπάλα κάτω και το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου. Η αναμονή για το... καθάρισμα του ματς άξιζε τον κόπο, μιας και ο Γέντβαι με ένα τρομερό ανάποδο ψαλίδι αλά Κριστιάνο και ΜακΤομινέι, πέτυχε το γκολ της χρονιάς και όλα πήραν τον δρόμο τους, με τον Μπακασέτα να σκοράρει το τελικό 3-0 με το δεξί και να πετά από πάνω του όλη αυτή την άμπαλη γλωσσοφαγιά, σκοράροντας με την πράσινη φανέλα, έναν χρόνο μετά την γκολάρα επί της Λαμίας.

Το από νωρίς 3-0 έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή να ξεκουράσει παίκτες ενόψει Στουρμ και ΑΕΚ, ωστόσο, ο τραυματισμός του Λαφόν και του Τσιριβέγια που έγιναν αναγκαστικές αλλαγές έρχονται να προστεθούν στους μεγάλους πονοκεφάλους του Μπενίτεθ που μετρούσε εννιά απουσίες πριν από το σημερινό παιχνίδι.

Σε ατομικό επίπεδο:

Ο Λαφόν έκανε την δουλειά του πορτιέρε της μεγάλης ομάδας. Στη μία και μοναδική μεγάλη ευκαιρία του αντιπάλου έκανε μια σπουδαία επέμβαση και κράτησε το μηδέν.

Ο Γεντβάι σκόραρε ξανά, όπως και με τον ΠΑΟΚ. Και τι γκολ, όνειρο! Δύο ματς ως δεξιός μπακ, δύο γκολ. Απίθανο...

Ο Σιώπης από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό ήταν καλός.

Ο Τετέ με δύο ασίστ έκανε την διαφορά δημιουργικά, αν και το πρώτο ημίωρο της αμυντικής του συμπεριφοράς ήταν για σεμινάριο αποφυγής.

O Zαρουρί με το χάδι στην μπάλα άνοιξε τον δρόμο της νίκης.

Ο Πάντοβιτς σέρβιρε το γκολ του Μπακασέτα.

Ενας Μπακασέτας που ήταν ο κορυφαίος του καλού δευτέρου ημιχρόνου, κάνοντας τα πάντα και μάλιστα όλα σωστά στον αγωνιστικό χώρο.

Υ.Γ1: Για να μην το ξεχάσουμε. Θα πρέπει ο κύριος Λανουά να μας εξηγήσει, πως σε αλληλοτράβηγμα παικτών μέσα στην περιοχή(Ελ Καμπί-Τσακμάκης), ισχύει μόνο το πέναλτι και όχι το επιθετικό φάουλ. Ο Τζήλος στο VAR και ο Σιδηρόπουλος στο χορτάρι έδωσαν ένα απίθανο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού,