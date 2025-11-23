Το καθαρό μυαλό του Μπενίτεθ και η τάση που πρέπει να προσέξει ο Λανουά πριν να είναι αργά

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την απρόσμενα... άνετη τελικά νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού και για τη διαχείριση των Ελλήνων διαιτητών από τον επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Εναντίον του Βόλου, στη μοναδική ήττα του επί Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός «έπρεπε» βάσει απόδοσης στο πρώτο ημίχρονο να νικά. Τελικά ηττήθηκε χάρη στη γκολάρα του Λάζαρου Λάμπρου στη μοναδική αξιόλογη ευκαιρία των γηπεδούχων, η οποία είχε ξεκινήσει από λάθος του Πέδρο Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή, όπου δεν έκανε ένα «εύκολο» φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση του αντιπάλου.

Σήμερα, εναντίον του Πανσερραϊκού, «έπρεπε», βάσει απόδοσης στο πρώτο ημίχρονο, να χάνει από τον ουραγό της βαθμολογίας. Ομως τελικά θριάμβευσε με 3-0, έχοντας εκείνος βρει ένα υπέροχο γκολ στη μοναδική καλή στιγμή του, με τον Ζαρουρί στο 40'. Ενα γκολ που γεννήθηκε από κόντρα επίθεση, επειδή ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να κόψει με ένα απλό φάουλ τον Πέδρο Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή! Ετσι είναι η μπάλα...



Ο Μπενίτεθ πήγε στις Σέρρες χωρίς εννέα παίκτες. Χωρίς κανέναν βασικό ακραίο μπακ, με Μαντσίνι – Μπόκο αναπληρωματικούς εξτρέμ, χωρίς αναπληρωματικό αριστερό μπακ, με τον Κότσαρη αντί του Ντραγκόφσκι, με Νίκα, Ταμπόρδα, Φίκαϊ, και τον 17χρονο Λουκά Σταμέλο ως τρίτο τερματοφύλακα. Και στο ημίχρονο βγαίνουν νοκ άουτ ο φορμαρισμένος του κίπερ και ο παίκτης που εμπιστεύεται περισσότερο από κάθε άλλον στον αγωνιστικό χώρο. Χωρίς έντεκα παίκτες, λοιπόν, μεταξύ των οποίων οι δυο βασικοί του μπακ – χαφ, οι δυο του τερματοφύλακες και οι Τζούρισιτς, Ντέσερς, Πελίστρι (τον Σάντσες δεν τον θεωρώ σημαντικό παίκτη στον εφετινό Παναθηναϊκό...) μπαίνουν οι Πράσινοι στο β' μέρος και διαλύουν σε 25 λεπτά τον αντίπαλό τους, προσφέροντας γκολ και θέαμα. Με απολαυστικό Μπακασέτα, ασταμάτητο Τετέ, υπέροχο Μλαντένοβιτς, εξαιρετικό Πάντοβιτς και σαρωτικό Σιώπη: 0-3 αντί 0-5 που είναι και το... σύνηθες για τους Σερραίους, οι οποίοι είχαν δεχθεί πέντε από τον ΠΑΟΚ, πέντε και από τον Λεβαδειακό.



Εφτασαν τα... Χριστούγεννα για να κάνει ο Παναθηναϊκός την πρώτη του εύκολη νίκη στο πρωτάθλημα. Για να πετύχει για πρώτη φορά περισσότερα από δύο γκολ. Για να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του για πρώτη φορά εκτός έδρας. Και είναι αυτή η νίκη πολύ πιο σημαντική απ΄ αυτό που φαίνεται! Οχι διότι από τις Σέρρες είχε ξεκινήσει πέρυσι η ασταμάτητη κατηφόρα. Αλλά διότι κάθε τρίποντο αυτή την περίοδο «χτίζει» τη συσπείρωση όλων στο Τριφύλλι, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης Μπενίτεθ – παικτών. Και για έναν επιπλέον λόγο: σ' αυτή τη νίκη συμμετείχαν ο Κότσαρης, ο Γεντβάι, ο Μλαντένοβιτς, ο Σιώπης, ο Ζαρουρί, ο Πάντοβιτς: όλοι «παγκίτες». Αυτοί που μπορούν να φτιάξουν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια ή και όχι...



Ο Μπενίτεθ είχε το καθαρό μυαλό να μπαλώσει την τρύπα του... όζοντος στη δεξιά πτέρυγα του πρώτου ημιχρόνου, το 0-1 του Ζαρουρί ήταν η καθοριστική στιγμή του ματς, το δίδυμο Μπακασέτα – Τετέ κυρίως και το Μλαντένοβιτς – Πάντοβιτς δευτερευόντως έκανε ποδοσφαιρικά όργια από το 46' έως το 70', ο Παναθηναϊκός πάει με το κεφάλι ψηλά και μ' ένα φωτεινό χαμόγελο στα δυο σπουδαία παιχνίδια εναντίον Στουρμ Γκρατς και ΑΕΚ. Με Κώτσιρα και Τζούρισιτς σίγουρα, αλλά αν δεν έχει Λαφόν και Τσιριβέγια θα χρειαστούν μεγάλες υπερβάσεις...

Κατά τα λοιπά, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ τα βρήκαν σκούρα κυρίως μέχρι το πρώτο γκολ επί Ατρομήτου και Κηφισιάς και η ΑΕΚ μπορούσε να επικρατήσει επί του Αρη πολύ πιο εύκολα, αλλά προφανώς της αρκεί αυτό το 1-0. Για τους πρωτοπόρους η επόμενη Κυριακή σε Αγρίνιο και Λεβαδειακό θα είναι πολύ πιο δύσκολη, ενώ για την Ενωση το ντέρμπι στη Λεωφόρο μπορεί να της «φτιάξει» ή και να της «διαλύσει» ολόκληρο τον πρώτο γύρο της.

Δυστυχώς, όμως αρχίζει να δημιουργείται μια σταθερή τάση εύνοιας ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στις αμφισβητούμενες φάσεις. Οχι στα ντέρμπι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του κάνουν σε γενικές γραμμές καλή δουλειά από πέρυσι. Και για την ανάδειξη νέων Ελλήνων διαιτητών, των οποίων τα λάθη θα αντέξουμε (όπως όλων των νέων) αν κατανέμονται «πάνω – κάτω» προς όλες τις ομάδες, αλλά και για τη βελτίωση εκείνων που ορίζονται ως VARs. Διότι αυτοί είναι τα τελευταία χρόνια οι πιο σημαντικοί.

Επειδή, ωστόσο, αυτή η τάση εύνοιας σταδιακά ενισχύεται μόλις στις τελευταίες εβδομάδες, ο Γάλλος καλείται να το δει σοβαρά το θέμα. Με τις «τιμωρίες» σε γενικές γραμμές καλά το πάει. Ομως ήδη η ιστορία της Νέας Φιλαδέλφειας του έχει κοστίσει, διότι – αν μη τι άλλο και για να μην το πάμε παραπέρα... - δεν έδειξε ψυχραιμία σε μια δύσκολη κατάσταση. Δημιουργείται νέα δύσκολη κατάσταση τώρα, αν τα αμφισβητούμενα εναντίον της κάθε «Κηφισιάς» και «Ατρομήτου» σφυρίζονται υπέρ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Κρίμα θα είναι να χάσει ένα (στην πραγματικότητα «εύκολο») νέο συμβόλαιο μόνο και μόνο επειδή οι Ελληνες διαιτητές έχουν μάθει από τα παλιά (και τα καινούρια...) τα χρόνια να σφυρίζουν υπέρ εκείνου οι ίδιο θεωρούν «ισχυρό». Κι αφού μιλάει τόσο συχνά μαζί τους, το μήνυμα μπορεί να τους το περάσει. Αν δεν το κάνει αυτή την εποχή, θα τη χάσει την μπάλα εν συνεχεία. Και μετά, εκτός απροόπτου θα χάσει και το νέο του συμβόλαιο διότι θα έχει χάσει την εμπιστοσύνη, παρότι στους τομείς της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης, η ομάδα του είναι μακράν η καλύτερη που έχει θητεύσει στην ηγεσία της ΚΕΔ τα τελευταία χρόνια...