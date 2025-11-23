ΑΕΚ: Αρθροσκόπηση ο Πιερό, εκτός τρεις με τέσσερις εβδομάδες
Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην κατάσταση του Φραντζί Πιερό και τα νέα δεν είναι τα καλύτερα, καθώς ο υψηλόσωμος φορ θα επιστρέψει στη δράση μέτα τα Χριστούγεννα.
Όπως ανέφερε ο κόουτς του Δικεφάλου ο θηριώδης επιθετικός από την Αϊτή έχει πρόβλημα στον μηνίσκο, θα χρειαστεί να κάνει αρθροσκόπηση και συνεπώς θα χρειαστεί να μείνει εκτός για διάστημα 3 έως 4 εβδομάδων.
«Ο Φράνζι γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο από την Αϊτή. Παίζανε σε τεχνητό χλοοτάπητα, μπλόκαρε το γόνατό του. Θα τον κρατήσει εκτός για τρεις με τέσσερις βδομάδες.
Θα γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση», είπε ο Σέρβος τεχνικός.
