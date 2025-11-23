Νίκολιτς: «Οι δυο φορ ήταν ρίσκο που μας βγήκε»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ πήρε την τρίτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα με 1-0, καθώς μετά τον Παναιτωλικό και τον ΟΦΗ υπέταξε με το ίδιο σκορ τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, χάρη στο γκολ του Ζίνι, ο οποίος επέστρεψε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς έπειτα από δυο μήνες.

Ο προπονητής του Δικεφάλου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στο... ρίσκο των δυο φορ (Ζίνι - Γιόβιτς).

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Καναμε πολύ καλές εβδομάδες προπονήσεων και βγήκε στο γηπεδο. Ειχαμε ένταση. Δίκαιη νίκη, Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, είναι θέμα που το έχουμε αναφέρει ξανά.

Είχαμε ευκαιρίες, pressing, ταχύτητα ένταση. Μπράβο στους φιλάθλους που μας στήριξαν Κυριακή βράδυ. Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη αναμέτρηση, η οποία είναι για την Ευρώπη παρά τα προβλήματα που έχουμε.

Όσοι με έχετε ακολουθήσει στην καριέρα μου, ξέρετε πως μου αρέσει να παίζω με δύο κλασσικά φορ, αλλα ειναι δυσκολο οταν εχεις μονο δύο. Δεν μπορούσε να εχουμε τόσα ματς με μόνο δυο παίκτες. Ειναι ρίσκο μας βγήκε.



Ειχαμε εξαιρετικούς συνδυασμούς από όλους. Από τους επιθετικούς μεταξύ τους και από την υπόλοιπη ομάδα. Μας βγηκε αλλά δεν είναι πάντα εύκολο και ρισκάρεις παίζοντας με τους ίδιους σε όλα τα ματς».