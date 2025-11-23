Χίμενεθ: «Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε γιατί φτάσαμε στην τωρινή κατάσταση»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Άρης δίχως νίκη εδώ και τρεις μήνες και με απολογισμό τρεις ήττες και τέσσερις ισοπαλίες.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αρχικά ο Ισπανός προπονητής του Άρη ρωτήθηκε για την απόδοση της ομάδας του κι αν αυτή θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι παραπάνω. «Απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως η ΑΕΚ στις περισσότερες περιπτώσεις τις διαχειριστήκαμε καλά στην άμυνα, βγήκαμε στην αντεπίθεση, φυσικά η ΑΕΚ είχε περισσότερες ευκαιρίες, αλλά υπήρξε μια φάση κλειδί. Η φάση που ο Πέρεθ κερδίζει τη θέση και τον ακουμπάει ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και εκείνος αντί να πέσει προσπαθεί να σκοράρει. Αν σε εκείνη τη φάση ο Πέρεθ έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή. Θεωρώ πως αυτό που κόστισε το γκολ ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης σε μια μονομαχία στον αέρα».

Εκεί ρωτήθηκε για τους τραυματισμούς των Σούντμπεργκ, Αλφαρελά και γιατί προτίμησε τον Ρόουζ αντί του Φαμπιάνο: «Είναι πράγματα που συμβαίνουν μέσα στα αποδυτήρια. Θα σας δώσω την πληροφορία για τους φιλάθλους. Μίλησα με τον Φαμπιάνο, τον ρώτησα αν ήθελε να μπει, αλλά μου είπε ότι δεν ένιωθε απόλυτα έτοιμος. Ήταν τίμιος και για αυτό όταν ρώτησα τον Ρόουζ ο οποίος μου είπε ότι είναι στο 100% και μπήκε. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν δύο με τρεις παίκτες που νιώθουν ενοχλήσεις. Ο Σούντμπεργκ ζήτησε αλλαγή με πρόβλημα στη μέση. Δυστυχώς ο Αλφαρέλα στάθηκε άτυχος. Τραυματίστηκε στο γόνατο την πρώτη μέρα, σήμερα ήταν η μεγάλη του στιγμή. Για μένα σήμερα μαζί με τον Παναγίδη ήταν από τους καλύτερους. Νομίζω ότι μιλάμε για κάταγμα».

Για το πως μπορεί ο Άρης να επιστρέψει στις νίκες που αγνοεί καιρό: «Είμαι πολύ κουρασμένος από τη στατιστική. Είναι... κρύα. Θα πρέπει να ψάξουμε στο γιατί έχουμε φτάσει εδώ και όχι να κοιτάμε τα νούμερα, αλλιώς όλα αυτά που λέω είναι δικαιολογίες. Ποια ομάδα θα μπορούσε να παίζει με έξι-επτά τραυματισμούς σε κάθε παιχνίδι; Δεν φτάνει μόνο η θέληση. Κερδίζουμε τα παιχνίδια με την οργάνωση, με τον σχεδιασμό, με την ποιότητα, αλλά τι θα έκανε ένας άλλος προπονητής με τόσους απόντες. Είναι εύκολο να μιλάμε για στατιστική. Παίζουν αυτοί γιατί υπάρχουν και δεν έχουμε άλλους. Είμαι 100% με τους παίκτες μου. Όσοι είναι σε καλή κατάσταση δίνουν τα πάντα. Ας μην κάνουμε τα ίδια λάθη κάθε χρόνο».

Για το τι δείχνει η χρησιμοποίηση του Παναγίδη, αν το αξίζει ή αν αυτό φανερώνει έλλειψη επιλογών: «Θα ήθελα να έχω όλους τους παίκτες στη διάθεσή μου. Με ρωτάνε γιατί παίζει ο Σίστο. Γιατί προπονείται καλά, γιατί ο Δώνης είναι τραυματίας, γιατί ο Πέρεθ παίζει μετά από καιρό για 90 λεπτά, γιατί ο Μορουτσάν είχε τραυματισμό. Έπαιξε σήμερα αντί του Γαλανόπουλου και γιατί το κέρδισε στην προπόνηση. Θα εξελιχθεί σε έναν καλό ποδοσφαιριστή».

Για το πως θα αλλάξει η κατάσταση στον Αρη: «Τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν μπορείς να κερδίζεις μόνο με την προσπάθεια. Κερδίζεις με το ποδόσφαιρο και σίγουρα κερδίζεις με το να έχεις όλους τους παίκτες στη διάθεσή σου. Να δείξουμε στο γήπεδο όλα τα όπλα μας, παρά τις απουσίες και μετά να βάλουμε στο γήπεδο αυτό που πρέπει να βάλουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, αλλά για να νικήσουμε και να βελτιωθούμε θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε με την πλειοψηφία των παικτών στη διάθεσή μας. Με τη δουλειά του ιατρικού επιτελείου θα αρχίσουν να γυρίζουν οι απόντες. Σήμερα είχαμε δύο τραυματισμούς και από εδώ και πέρα θα παίζουν αυτοί που θα είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός λόγω των απουσιών. Καμία κριτική στους παίκτες μου, δίνουν τα πάντα».