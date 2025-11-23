ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου συμπλήρωσε 200 νίκες με τον Δικέφαλο
Μια ξεχωριστή στιγμή περίμενε τον Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Ρουμάνος προπονητής έφτασε τις 200 νίκες σε 316 ματς, στον πάγκο του «Δικεφάλου» και στα αποδυτήρια οι παίκτες και το επιτελείο του ετοίμασαν μια θερμή έκπληξη.
Ο Λουτσέσκου παρέλαβε μια ειδική φανέλα του ΠΑΟΚ σε κορνίζα, στην οποία υπήρχε το όνομα, η λέξη «στρατηγός» και η επιγραφή «200 wins with PAOK», ως αναγνώριση του επιτεύγματος.
Πήρε επίσης μία μπάλα με τις υπογραφές όλων των παικτών.
Δείτε τα δώρα με τα οποία πόζαρε ο Λουτσέσκου
