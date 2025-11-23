Τάισον: «Με πείραξε γιατί τρέχω σαν τρελός»
Ο Τάισον πέτυχε το 2-0 και το 3-0 στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς.
Ειδικά στο 2-0, ο 38χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ του Δικεφάλου έκανε ένα τρομερό σπριντ στο 88'. Έτσι, πανηγύρισε ως... παππούς «κρατώντας» με το ένα χέρι μπαστούνι, ενώ το άλλο το είχε πίσω στη μέση.
Μετά το ματς ο Τάισον εξήγησε γιατί πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο: «Τις προηγούμενες ημέρες είδα στο ίντερνετ ένα θέμα πως ο ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να με κρατήσει, γιατί είμαι αρκετά μεγάλος.
Δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός, αλλά με πείραξε αυτό το σχόλιο, γιατί όταν φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ παλεύω σαν τρελός, τρέχω σαν τρελός. Δεν έχω να υποσχεθώ κάτι στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δίνω τα πάντα όταν παίζω».
