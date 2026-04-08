Σπαρακτικές εικόνες από την «Nationala Arena», με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να λυγίζει στο λαϊκό προσκύνημα για τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Σε λαϊκό προσκύνημα στην «Nationala Arena» εκτίθεται η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έχασε τη μάχη με τα καρδιολογικά προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν κι έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 80 ετών.

Η είδηση του θανάτου βύθισε στο πένθος το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας, μα κυρίως την οικογένειά του και τον γιό του, Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε μεταβεί στο Βουκουρέστι για να σταθεί στο πλάι του πατέρα του όσο ήταν ήταν ακόμα εν ζωή και βρέθηκε στο λαϊκό προσκύνημα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Εμφανώς δακρυσμένος σε πολλές περιπτώσεις, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέστη για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, όπως και πολλές εξέχουσες προσωπικότητες από την αθλητική, πολιτική, αλλά και πολιτισμική σκηνή της χώρας, που έσπευσαν να προσευχηθούν την Μεγάλη Τετάρτη (8/4) για τον κορυφαίο και πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της Ρουμανίας.

Η τελετή αποχαιρετισμού ξεκίνησε με αγρυπνία εντός του σταδίου, ενώ το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί και αύριο. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Παρασκευή (10/8) σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ πριν από την ταφή θα αποδοθούν στρατιωτικές τιμές, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στο άθλημα.