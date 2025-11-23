Μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ ο διεθνής επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη, χάρισε φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη.

Ο Ανδρέας Τεττέη μετά το παιχνίδι με την ΠΑΟΚ τήρησε μια πολύ ξεχωριστή υπόσχεση που είχε δώσει. Πριν λίγες μέρες ο διεθνής επιθετικός της Κηφισιάς είχε μια επικοινωνία με τον Γιάννη Παπαστεφανάκη και του είχε πει πως θα του φέρει μια φανέλα του στην Τούμπα.

Ο Έλληνας φορ εκπλήρωσε το λόγο του και λίγο αφού τελείωσε το ματς έδωσε την εμφάνιση του στον μικρό Γιαννάκη, κάνοντας τον ιδιαίτερα χαρούμενο.

«Μετά από το τέλος της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε τη φανέλα του στον μικρό Γιάννη Παπαστεφανάκη, όπως ακριβώς του είχε υποσχεθεί...», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.