ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια ζορίστηκε με την Κηφισιά στην Τούμπα.
Ο Δικέφαλος επικράτησε 3-0, αλλά πολύ πιο δύσκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό σκορ με πρωταγωνιστές τους Ζίβκοβιτς, Τάισον. Ο Σέρβος στο 43' εκτέλεσε θαυμάσια το κόρνερ, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κόντραρε στον Σιμόν και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.
Με αυτογκόλ, λοιπόν, έγινε το 1-0. Στο 73' η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σόουζα με δεύτερη κίτρινη και στο 88' έγινε το 2-0 και σφραγίστηκε η νίκη του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Τάισον και αυτός δεξιά στην περιοχή έκανε με δεξί σουτ το 2-0.
Στο 93' πάλι ο Σέρβος έδωσε στον 38χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος πάλι με δεξί σουτ έγραψε το τελικό 3-0.
Δείτε τα highlights του αγώνα
