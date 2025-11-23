Λουτσέσκου: «Δεν τον είδα τον πανηγυρισμό του Τάισον, είναι απίστευτος παίκτης»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά έκανε σχόλιο και για τον Τάισον.

Αρχικά ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ τόνισε στην κάμερα της NOVA: «Είναι μία νίκη με 3-0: ένα τρίποντο που μας κάνει να αισιοδοξούμε ενόψει της συνέχειας. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιξε σκληρά και με πολλά φυσικά προσόντα. Πάλευαν σε κάθε φάση, πάλευαν από τα... αποδυτήρια πιστεύω και το λέω με την καλή έννοια.

Δεν είμαι ευχαριστημένος για τα πρώτα 25 λεπτά. Μάλλον μας εξέπληξε η επιθετικότητα της Κηφισιάς, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά αρχίσαμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας και δείξαμε αυτό που θέλουμε. Παίζαμε γρήγορα τη μπάλα, σκοράραμε πριν φύγει το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος είχαμε και μια σπουδαία επέμβαση του Παβλένκα και έπειτα είχαμε συνεχώς ευκαιρίες, βρήκαμε και άλλα γκολ. Για κάθε αντίπαλο είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεις την Κηφισιά».

Για τον πανηγυρισμό του Τάισον ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε: «Δεν τον είδα τον πανηγυρισμό. Χαίρομαι πάρα πολύ για εκείνον. Είναι απίστευτος παίκτης. Έχει μεγάλη ποιότητα, ξέρει πότε να πιέζει και πότε να σταματάει τον ρυθμό. Περισσότερο χαρούμενος όμως είμαι για το 3-0 και τους τρεις βαθμούς».