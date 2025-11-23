Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε την πρώτη του αναγνωριστική βόλτα στην «OPAP Arena», πριν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη.

Η αποψινή (23/11, 21:00), αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ξεχωριστή, καθώς θα είναι το πρώτο ματς του Μανόλο Χιμένεθ ως αντίπαλος του Δικεφάλου.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός βρέθηκε για πρώτη φορά στην «ΟPAP Arena» και πάτησε τον αγωνσιτικό χώρο του νέου γηπέδου, κατά την καθιερωμένη αναγνωριστική βόλτα, με τους λιγοστούς Ενωσίτες που ήταν εκείνη την ώρα στο γήπεδο να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του.

Ο έμπειρος κόουτς έχει γράψει ιστορία με την ΑΕΚ, καθώς το 2018 έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί 24 χρόνων χωρίς πρωτάθλημα και το 2011 πήρε το πρώτο τρόπαιο της Ένωσης μετά από εννέα χρόνια, με την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα τιμηθεί από τον Δικέφαλο πριν το ματς για τη μεγάλη του προσφορά.