ΑΕΚ - Άρης: Πάτησε για πρώτη φορά το χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας ο Μανόλο Χιμένεθ
Η αποψινή (23/11, 21:00), αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ξεχωριστή, καθώς θα είναι το πρώτο ματς του Μανόλο Χιμένεθ ως αντίπαλος του Δικεφάλου.
Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός βρέθηκε για πρώτη φορά στην «ΟPAP Arena» και πάτησε τον αγωνσιτικό χώρο του νέου γηπέδου, κατά την καθιερωμένη αναγνωριστική βόλτα, με τους λιγοστούς Ενωσίτες που ήταν εκείνη την ώρα στο γήπεδο να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του.
Ο έμπειρος κόουτς έχει γράψει ιστορία με την ΑΕΚ, καθώς το 2018 έβαλε τέλος σε αρνητικό σερί 24 χρόνων χωρίς πρωτάθλημα και το 2011 πήρε το πρώτο τρόπαιο της Ένωσης μετά από εννέα χρόνια, με την κατάκτηση του Κυπέλλου.
Ο Μανόλο Χιμένεθ θα τιμηθεί από τον Δικέφαλο πριν το ματς για τη μεγάλη του προσφορά.
🟡⚫ Η πρώτη φορά που ο Μανόλο Χιμένεθ πάτησε το χορτάρι στη Φιλαδέλφεια#aek #aekfc #aris #arisfc pic.twitter.com/VriAsm3K5k— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.