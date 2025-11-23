Ο Γεντβάι με ένα γκολ ζωγραφιά πέτυχε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Το γκολ της χρονιάς μπήκε στις Σέρρες από τον Τιν Γεντβάι.

Ο Κροάτης στόπερ... μεταμφιέστηκε σε Κριστιάνο Ρονάλντο, Γκάρεθ Μπέιλ, ό,τι προτιμάτε και με απίθανο ανάποδο ψαλίδι έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Το τριφύλλι ήταν καταιγιστικό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, έχασε σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά στο 60' οι οπαδοί του ανταμείφθηκαν με μία γκολάρα παγκόσμιας κλάσης από τον Γεντβάι. Σε σέντρα του Τετέ από δεξιά, ο Γεντβάι δεν το σκέφτηκε. Απογειώθηκε στο ύψος του πέναλτι και με ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Τιναλίνι για το 2-0.

Δείτε το γκολ

Απολαύστε το

Το έργο τέχνης του Γεντβάι #paofc pic.twitter.com/6seTNnYrmf