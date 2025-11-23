Γεντβάι: Το γκολ της χρονιάς ο Κροάτης στο Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός
Το γκολ της χρονιάς μπήκε στις Σέρρες από τον Τιν Γεντβάι.
Ο Κροάτης στόπερ... μεταμφιέστηκε σε Κριστιάνο Ρονάλντο, Γκάρεθ Μπέιλ, ό,τι προτιμάτε και με απίθανο ανάποδο ψαλίδι έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον Πανσερραϊκό.
Το τριφύλλι ήταν καταιγιστικό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, έχασε σπουδαίες ευκαιρίες, αλλά στο 60' οι οπαδοί του ανταμείφθηκαν με μία γκολάρα παγκόσμιας κλάσης από τον Γεντβάι. Σε σέντρα του Τετέ από δεξιά, ο Γεντβάι δεν το σκέφτηκε. Απογειώθηκε στο ύψος του πέναλτι και με ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Τιναλίνι για το 2-0.
Δείτε το γκολ
Απολαύστε το
Το έργο τέχνης του Γεντβάι #paofc pic.twitter.com/6seTNnYrmf
— Πανα ☘️ (@pana__X) November 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.