Με Μύθου η αποστολή του ΠΑΟΚ Κ19 για το ματς με τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Η Κ19 του ΠΑΟΚ αναχώρησε για τη Βαρσοβία, όπου την Τρίτη θα φιλοξενηθεί από τη Λέγκια Βαρσοβίας για τον τρίτο γύρο του Domestic Champions path του Youth League.

Στην αποστολή είναι και ο Μύθου, ο οποίος παρουσίαζε συμπτώματα ίωσης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Ώρα Ευρώπης για την Κ19 μας, η οποία αντιμετωπίζει τη Λέγκια Βαρσοβίας για τον τρίτο γύρο του Domestic Champions path του Youth League την Τρίτη 25.11 στις 13:00.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ προσπέρασε το εμπόδιο της Ακουρέιρι (2-0 στην Ισλανδία, 2-0 και εδώ) και κόντρα στη Λέγκια ευελπιστεί να βρεθεί στους 32 της διοργάνωσης, όπου γίνεται και η… ένωση με τις ομάδες που προκρίθηκαν από το Champions League path. Αν και είναι νωρίς, να πούμε ότι τα ζευγάρια από τη φάση των 32 κι έπειτα προκύπτουν από κλήρωση και τα ματς είναι μονά, knock out και χωρίς παράταση, σε περίπτωση ισοπαλίας.Ο ΠΑΟΚ θα δώσει τον επαναληπτικό με τη Λέγκια στις 09.12 στο γήπεδο της Τούμπας.

Η ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Κυριακής στη Σουρωτή και στη συνέχεια αναχώρησε για την πρωτεύουσα της Πολωνίας. Το πρωί της Δευτέρας θα προπονηθεί στο προπονητικό κέντρο της Λέγκια, όπου άλλωστε θα διεξαχθεί και ο αγώνας της Τρίτης.

Η αποστολή για τη Βαρσοβία είναι η εξής: Μπελερής, Τσιντσόλης, Νικολαϊδης, Αβράμπος, Μπαταούλας , Καραγιαννίδης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Τσιότας, Βυρσωκινός, Ντούνγκα, Σνάουτσνερ, Γκιόκα, Ελευθεριάδης, Παπαδόπουλος, Τουρσουνίδης, Τσιφούτης, Αρετής, Μπάλντε , Κρομμύδας, Στύλος, Μύθου».