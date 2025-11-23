Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Με Παβλένκα στην εστία, νέα πρόσωπα στην άμυνα και Πέλκα στο «δέκα»
Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο γήπεδο με μια εντελώς αλλαγμένη ενδεκάδα, αρκετά νέα πρόσωπα, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με επιλογές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου που ανοίγει το rotation ενόψει και των επόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ο Γίρι Παβλένκα επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του μια τετράδα αποτελούμενη από τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Τέιλορ.
Το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ θα κινείται στη μεσαία γραμμή ως εσωτερικοί χαφ, με την τριάδα στη μεσοεπιθετική γραμμή, ελλείψει των Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ, να αποτελείται από τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Τάισον, ενώ ο Γιακουμάκης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
