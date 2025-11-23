Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Ο Κότσαρης με το τριφύλλι έπειτα από 6,5 χρόνια
Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο αγώνα έπειτα από 6,5 χρόνια!
Ο 29χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στο τριφύλλι, πήρε στο 46' τη θέση του Αλμπάν Λαφόν, αφού ο Ιβοριανός τερματοφύλακας τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και δεν μπορούσε να συνεχίσει.
Ο Κότσαρης παίζει ξανά σε επίσημο ματς με τον Παναθηναϊκό, από τις 5/5/19. Τότε ήταν βασικός την τελευταία αγωνιστική στην εντός έδρας αναμέτρηση των πρασίνων με τον Παναιτωλικό (4-0 στο ΟΑΚΑ νίκησε το τριφύλλι).
