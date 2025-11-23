Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Σεφτέ ο Ζαρουρί, πρόβλημα με Λαφόν
Ο Ανάς Ζαρουρί έλυσε τον γόρδιο δεσμό στις Σέρρες για τον Παναθηναϊκό.
Στο 40' ο 25χρονος Μαροκινός εξτρέμ με θαυμάσια εκτέλεση στην κίνηση, σε γύρισμα του Τετέ από δεξιά, έκανε το 1-0 για το τριφύλλι. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ζαρουρί στο πρωτάθλημα σε εννέα συμμετοχές, ενώ είχε και το χατ τρικ στο Europa League στη νίκη με 4-1 εκτός έδρας επί της Γιουνγκ Μπόις.
Στο 44', παράλληλα, υπήρξε αναστάτωση στον Παναθηναϊκό με τον Αλμπάν Λαφόν και στον Πανσερραϊκό με τον Νίκο Καρέλη. Οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν και ο Ιβοριανός τερματοφύλακας έδειξε να πονάει στο δεξί γόνατο, ενώ ο Έλληνας φορ είχε πρόβλημα στον δεξιό ώμο.
Μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων, ο Καρέλης ξεπέρασε το πρόβλημα, τη στιγμή που και ο Λαφόν έπειτα από τρία λεπτά σηκώθηκε κι έδειξε να πατάει καλά το πόδι του. Ομως στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από τον Κότσαρη κι ενώ ο Ντραγκόφσκι είναι εκτός λόγω ίωσης!
Δείτε φωτορεπορτάζ με τους πανηγυρισμούς των πρασίνων
