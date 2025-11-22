Οι δηλώσεις του Παντελή Κωνσταντινίδη για τη Νέα Τούμπα και τον Ιβάν Σαββίδη.

Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 19:00 (Novasports Prime) θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Κηφισιά για την 11η αγωνιστική.

Στα κανάλια της Nova μίλησε ο Παντελής Κωνσταντινίδης, μέλος του τεχνικού επιτελείου και στενός συνεργάτης του Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμφωνία ΠΑΕ-Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αλλά και στη σχετική ομιλία του Ιβάν Σαββίδη προς την ομάδα. Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα μεταγραφικά: «Υπάρχουν καθημερινά συζητήσεις και όλοι ξέρουν τι χρειάζεται η ομάδα».

Για τη Νέα Τούμπα και την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη: «Είναι σημαντικό που υπάρχει αυτή η εξέλιξη με το μνημόνιο. Ο κόσμος το περιμένει πολλά χρόνια και το χρειάζεται και η ομάδα. Ένα νέο γήπεδο θα δώσει πνοή στον σύλλογο και θα κοιτάξει το μέλλον ακόμα πιο αισιόδοξα. Όλοι αγαπάμε την Τούμπα, αλλά είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, να δούμε κάτι όμορφο κάτι καινούριο, που θα το αγαπήσει ο κόσμος και είμαστε χαρούμενοι που θα το υλοποιήσει ο Σαββίδης.

Όσο για την ομιλία του, ο Σαββίδης έχει τον τρόπο του να κάνει την ομάδα να πετάει. Να της φτιάχνει την ψυχολογία και να παίρνει το 100% από τον καθένα. Πάντα οι παρεμβάσεις του ήταν, είναι και θα είναι σημαντικές για τη ομάδα».

Για την Κηφισιά: «Δεν κοιτάμε τις απουσίες της. Είναι μία ομάδα που δυσκολεύει όλους τους αντιπάλους της. Αμύνεται καλά, βγαίνει με πολλούς παίκτες στην αντεπίθεση και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην την αφήσουμε να δείξει τα δυνατά της σημεία που είναι πολλά».