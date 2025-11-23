ΠΑΟΚ και ΑΕΚ φιλοξενούν Κηφισιά και Άρη αντίστοιχα και με νίκες διατηρούν την κοντινή απόσταση από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στο άλλο κυριακάτικο ματς της 11ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της Κυριακής για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ανοίγει στις Σέρρες στις 17:00 (NovaSports 2) με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν πάρει τα πάνω τους με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο και θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες για να καλύψουν το χαμένο έδαφος κόντρα στα «λιοντάρια» που μάχονται στην ουρά έχοντας πλέον τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο.

Στις 19:00 (NovaSports Prime) στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Οι ασπρόμαυροι γνώρισαν πριν τη διακοπή την πρώτη τους ήττα στη σεζόν από τον Παναθηναϊκό, αποτέλεσμα που τους έριξε από την κορυφή.

Τους τρεις βαθμούς διαφορά από την πρώτη θέση θέλει να διατηρήσει η ΑΕΚ που φιλοξενεί τον Άρη (21:00, CosmoteSport 1) στην OPAP Arena. Η Ένωση θέλει να παραμείνει στο κυνήγι της πρωτιάς πριν τη μάχη με τη Φιορεντίνα την ερχόμενη Πέμπτη στην Ιταλία κόντρα στον Άρη που αγνοεί εδώ και καιρό το τρίποντο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μανόλο Χιμένεθ θα τεθεί για πρώτη φορά αντίπαλος με την αγαπημένη του Ένωση.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (24/11) με τον Βόλο να υποδέχεται τον Λεβαδειακό και την ΑΕΛ Novibet να φιλοξενεί τον ΟΦΗ.

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 28 (26-7)

2. ΠΑΟΚ 23 (20-7)

3. ΑΕΚ 22 (11-7)

4. Λεβαδειακός 18 (26-12)

-------------------------------

5. Βόλος 18 (13-13)

6. Παναθηναϊκός 15 (12-9)

7. Άρης 13 (9-11)

8. Κηφισιά 12 (17-18)

-------------------------------

9. Παναιτωλικός 12 (13-17)

10. Ατρόμητος 9 (11-15)

11. Αστέρας Aktor 8 (13-17)

12. ΑΕΛ Novibet 7 (9-18)

13. ΟΦΗ 6 (9-20)

14. Πανσερραϊκός 5 (7-25)

* Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Αστέρας και Παναιτωλικός έχουν 11 ματς. Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν εννιά παιχνίδια.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

