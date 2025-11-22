ΠΑΟΚ: Η Μπραν έφαγε τεσσάρα κι έρχεται Τούμπα
Η Μπραν είναι σε κακό «φεγγάρι». Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη (19.45) για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League, συνετρίβη εκτός έδρας με 4-0 από τη Μόλντε.
Το ματς ήταν για την 29η και προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ έμεινε για τέταρτο σερί ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, αφού έχει τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Έτσι, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 53 βαθμούς, στο -14 από την πρωτοπόρο Μπόντο Γκλιμτ.
Σε ένα βροχερό Μόλντε, πάντως, ήταν η Μπραν που δημιούργησε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Φίνε και Μάτισεν βρέθηκαν κοντά στο γκολ, αλλά αστόχησαν. Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε γκολ, αφού και η Μόλντε (όγδοη στη βαθμολογία) δεν κατάφερε να γίνει απειλητική.
Οι γηπεδούχοι, όμως, μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 56' με τον Μπρέιβικ έκαναν το 1-0. Στο 65' ο Νισέτερ πέτυχε το 2-0 και η Μπραν κατέρρευσε. Στο 75' ο Καμπανί σημείωσε το 3-0 και το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Γκράνας στο 90'.
Η σύνθεση της Μπραν: Ντινγκελάντ, Ντε Ρόεβε, Χέλαντ, Λάρσεν, Ντράγκσνες, Γκούντμουντσον, Σέρενσεν, Κόρνβιγκ (72' Μάιρε), Μάτισεν (72' Χάνσεν), Φίνε (56' Χολμ), Κάστρο (72' Ρέμμεμ).
