Αν και προηγήθηκε στο σκορ, η Κ19 του ΠΑΟΚ είδε τη Λέγκια να γυρνάει το ματς (1-2) και να φεύγει με την πρόκριση από την Τούμπα που τον άφησε οριστικά εκτός Youth League.

Το πίστεψαν, το πάλεψαν, αλλά στο τέλος δεν ήταν της μοίρας τους γραφτό...Οι Νέοι του ΠΑΟΚ καλούνταν να ανατρέψουν την ήττα του πρώτου αγώνα με 2-1 στη Βαρσοβία απέναντι στη Λέγκια και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η πίστη παρέμενε ολοζώντανη! Ακόμα ωστόσο κι αν προηγήθηκαν ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, οι Θεσσαλονικείς είδαν τους Πολωνούς να γυρίζουν το ματς μέσα σε ένα οκτάλεπτο και με το τελικό 1-2 στην Τούμπα να αφήνουν τον ΠΑΟΚ εκτός Youth League.

Η Λέγκια μπήκε με μεγαλύτερη πυγμή στον αγώνα και προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον ΠΑΟΚ με ένα γρήγορο γκολ, το οποίο άγγιξε στο 8΄όταν ο Μπελερής νίκησε με σπουδαία επέμβαση τον Κόβατσικ στο τετ-α-τετ στην σπουδαιότερη ευκαιρία του ημιχρόνου. Δευτερόλεπτα μετά ο Έλληνας γκολκίπερ είδε μια κεφαλιά από κοντά να περνάει παράλληλα με την εστία του, με τον ΠΑΟΚ κατόπιν να απομακρύνει τους Πολωνούς από την περιοχή του, δίχως ωστόσο να καταφέρνει με τη σειρά του να φανεί απειλητικός.

Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, το γύρισε σε οκτώ λεπτά η Λέγκια

Αντίθετα εκείνοι που προειδοποιήσαν ξανά ήταν οι φιλοξενούμενοι στο 24΄, με καλοζυγισμένο σουτ του Μοζιέ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σαφή προβλήματα στην κυκλοφορία και την παραγωγικότητα, όμως μετά την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με ένα διαφορετικό προφίλ. Οι γηπεδούχοι βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με περισσότερη ενέργεια κι ένταση και τελικά αποζημιώθηκαν στο 54΄, με τρομερό σουτ του Στύλου μέσα από την περιοχή για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκαν ποτέ το μομέντουμ και σύντομα το πλήρωσαν. Στο 75΄η Λέγκια έκλεψε ψηλά, με τον αμαρκάριστο Πιάστα να κάνει το σουτ, τη μπάλα να κοντράρει στον Μπαταούλα και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1. Κι οκτώ λεπτά μετά, το ματς κρίθηκε οριστικά. Στο 81΄ο Τσιότας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Κόβατσικ, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ και με αριστοτεχνικό σουτ στο «παραθυράκι» του Μπελερή υπέγραψε την ανατροπή - πρόκριση των Πολωνών στους «32» του Youth League.

ΠΑΟΚ (Πέτρος Τσιαπακίδης): Μπελερής, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ (72΄Παπαδόπουλος), Γκιόκα, Τσιφούτης (64΄Μπέρδος), Μπαλντέ (85' Άβράμπος), Ντούνγκα (73΄Τουρσουνίδης), Στύλος (73΄Κρομμύδας)

Λέγκια Βαρσοβίας (Σέπελτ Γκορασέφσκι): Μπλεντούνγκα, Λορίν, Λετζνίτσκι, Κοσλόρεκ, Μιλκάνοβιτς, Τσοτζέκι (74΄Φοκς), Μοζιέ, Ρουτζκλέβιτς, Κόβατσικ, Σαλέτρα (71΄Πιάστα), Μιζέρα