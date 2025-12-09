Το ποσό των 12.000 ευρώ θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ έπειτα από το πρόστιμο που που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για το παιχνίδι στη Λιβαδειά.

Ο ΠΑΟΚ είχε κληθεί σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ μετά το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό για φθορά σε 63 καθίσματα του γηπέδου από τους οπαδούς του και για σπάσιμο υαλοπίνακα από παράγοντα των ασπρόμαυρων. Όπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΑΒ, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει το πρόστιμο των 12.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Συμβάντων της Αστυνομίας, δ) σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/11/2025 στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς «Λάμπρος Κατσώνης», για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας προέβησαν σε πρόκληση φθοράς -καταστροφή- εξηντατριών (63) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 4 και 5 του ως άνω γηπέδου, ένας δε παράγοντας –μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου- έθραυσε με τα χέρια του αμέσως μετά την αποβολή ποδοσφαιριστή της ομάδας του, υαλοπίνακα του δημοσιογραφικού θεωρείου, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 45/2025 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».